Tijekom mobilnosti dobili smo i uvid u različite oblike rada u vrtiću i osnovnoj školi, od predškolskog do predmetnog odgoja i nastave. Posebno su se istaknuli primjeri dobre prakse u području inkluzije, digitalne nastave i projektne nastave. Metode koje su korištene (learning stations, projektno učenje, digitalne aplikacije) naglašavaju važnost aktivnog, istraživačkog i suradničkog učenja, koje učenike stavlja u središte nastavnog procesa.

Tekst i foto: Vesna Ovničević, nastavnica prirode i biologije

U okviruprojekta naakreditirane(Hrvatska) od 20. do 24. listopada 2025. godine u Osnovnoj školi, Španjolska sudjelovali su djelatnici:stručna suradnica knjižničarka i koordinatorica projekta,nastavnica informatike,školska pedagoginja inastavnica prirode i biologije. Program Job shadowinga sadržavao je aktivnostinastave, sudjelovanje na edukativnim i kreativnim radionicama, razgovore i razmjene iskustva te kulturološko upoznavanje područja i neformalno druženje u slobodno vrijeme. Ciljevi mobilnosti bili su steći nova znanja i vještine u području zdrave prehrane i zdravlja, aktivnosti na otvorenom, razvoja životnih vještina, suradničkog učenja, komunikacije na stranom jeziku, mentalnog zdravlja, digitalnih kompetencija i dr. Tijekom pet dana promatrane su različite aktivne metode učenja, poput „learning stations“, projektne nastave, digitalnih aplikacija, igre kroz pokret, multisenzorne aktivnosti i inkluzivne metode. Učenici su u svakoj aktivnosti aktivno sudjelovali, razvijali kreativnost, suradnju, kritičko razmišljanje i samostalnost.Mobilnost je započela prezentacijom školes gradom Vila-Real. Predstavnici škole održali su izlaganje ograda, njegovim kulturnim obilježjima te mjestu koje zauzima u obrazovnom sustavu Španjolske. Tijekom prezentacije naglasak je stavljen na organizaciju nastave, strukturu školskog dana teinterdisciplinarnog pristupa učenju, gdje se različiti predmeti povezuju kroz zajedničke projekte i praktične aktivnosti.Škola iu Španjolskoj im je prezentirala iu ranom obrazovanju. Kombinacijadoprinosi boljem razumijevanju i motivaciji učenika. Uočljivo je da učitelji u nastavi pridaju veliku pozornost inkluziji, komunikaciji i povezivanju teorije s praksom.U sklopu programa job shadowinga posjetili su. Tom prilikom održan je sastanak s pročelnicom za prosvjetu, na kojem smo razgovarali o sličnostima i razlikama između španjolskog i hrvatskog školskog sustava. Razgovor je omogućio bolje razumijevanje obrazovnih politika i organizacije školstva u obje zemlje te pridonio razmjeni iskustava među nama.Svaki dan bio je izrazito. Kombinacijapokazala je kako se različita područja mogu povezati u cjelovito obrazovanje.Posjetimao je snažan odgojni učinak, dok su glazbene i igre na postajama poticale suradnju, kreativnost i empatiju. U školi je naglašena važnost rano-dječjeg razvoja i tjelesne aktivnosti. Promatranje vrtićke skupine dvogodišnjaka pokazalo je kako strukturirane rutine i igra potiču socijalni, motorički i emocionalni razvoj. Sat tjelesnog odgoja kroz plivanje pokazao je kako se fizičke vještine mogu razvijati u sigurnom i podržavajućem okruženju.Zadnji dan job shadowinga bio je posvećen obilaskugradova. Sudionici su imali priliku upoznati lokalnu kulturu, arhitekturu i tradiciju te bolje razumjeti društveni i gospodarski kontekst regije. Posjet je pridonio razmjeni iskustava i jačanju međukulturne povezanosti.Cjelokupno iskustvo job shadowinga pokazalo je kako je moguće prenositiu vlastitu školu, unaprijediti metode rada i potaknuti učenike na aktivno učenje. Također, mobilnost je pridonijela interkulturalnom razumijevanju, motivaciji nastavnika za inovacije u nastavi i razvoju profesionalnih kompetencija u području inkluzije i diferencirane nastave.Sudjelovanje u job shadowingu u Vila-Realu omogućilo im je uvid u inovativne metode. Škola domaćin njeguje vrijednosti zajedništva, raznolikosti i aktivnog učenja. Stečena iskustva planiramo primijeniti u svojoj nastavi kroz razvoj istraživačkih projekata, učenje kroz pokret i suradnju, kao i kroz jačanje svijesti o zdravlju i empatiji među učenicima.