Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Pretežno sunčano. U unutrašnjosti ujutro i navečer mjestimice magla. Jutarnja temperatura do 3°C, a dnevna do 14°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek
od 8:00 do 15:00 sati - Bihaćka 2-30 par, 30/a, 32, 1-37 nep, Delnička ulica 2-34 par, 9-57 nep, Laslovačka ulica 2-34 par, 1-27 nep, Novogradiška 61-67 nep, Pleternička 17, Prijedorska 2-20 par, Sarvaška ulica 2-30 par, 1, 1/a, 3-29 nep, Vatrogasna ulica 74-118 par, 69/a,69/b,69/c, 69/d, 69/e, 71, 71/a, 73-93 nep

Tenja
od 8:30 do 11:30 sati - Petra Preradovića 2-8 par, 8/a, 8/b, 10-20 par, 1, 13-21 nep, Ulica svete Ane 88-124 par,97- 115/p
od 8:30 do 13:00 sati - Branka Radičevića 68, 72, 76, 80, 80/a, 84-94 par, 96/a, 98, 98/a, 98/b, 100, 69-79 nep, 79/a, 79/b, 79/c, 79/d, 81-83 nep, Ulica fra Grge Martića 2, 2/a, 2/b, 4-6 par, 6/a, 8-12 par, 12/a, 14, 14/a, 16, 16/a, 18-24 par, 3-17 nep, 17/a, 19/a, 21/a,23,23/a, 23/b, 23/c, 23/d, Ulica Vladka Mačeka 102-110 par, 110/a, 118, 118/a, 115, 119-121 nep, 125/a, 127-129 nep, 129/a, 131, 135, Vladka Mačeka 120

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [03.-07.11.2025.] [program]

Kino:
- Kino Urania [29.10.-5.11.2025.] [program]
- Kino Urania [05.-12.11.2025.] [program]
- CineStar Osijek [30.10.-05.11.2025.] [program]

Događaji:
- GISKO: Izložba mirisnih svijeća "Wooden Glow mirisna priča" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige "Odabrali knjižničari" [program, 2025.]
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Simpozij zdravstva 2025. - SIZOS
- Upoznajte svijet laboratorijske dijagnostike – EuLabDay 2025. u KBC-u Osijek
- Poduzetnički inkubator BIOS domaćin međunarodne radionice Interreg Europe
- Osijek u znaku informacijske sigurnosti: stiže BSides 2025 konferencija
- Akademija za umjetnost i kulturu: Koncertni ciklus "Crveno" - pijanistički recital, Domagoj Maras


 Objavio: Redakcija 031
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




