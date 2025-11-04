Nevjerojatno! Mladić (20) već treći put uhvaćen bez vozačke – završio u zatvoru!
04.11.2025. 14:45
U nadzoru prometa jučer u 02.15 sati u Osijeku zatečen je 20-godišnjak koji je upravljao osobnim automobilom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima.
Osim toga utvrđeno je da je 20-godišnjak unazad tri godine dva puta pravomoćno presuđen za upravljanje vozilom prije polaganja vozačkog ispita, zbog čega je uhićen i privremeno mu je oduzeto vozilo kojim je upravljao, izvijestili su iz policije.
''Vozač'' je priveden na sud koji mu je odredio zadržavanje na 15 dana i ukupnu kaznu zatvora u trajanju od 50 dana, nakon čega je sproveden u zatvor.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
