Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
U nadzoru prometa jučer u 02.15 sati u Osijeku zatečen je 20-godišnjak koji je upravljao osobnim automobilom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima.

Osim toga utvrđeno je da je 20-godišnjak unazad tri godine dva puta pravomoćno presuđen za upravljanje vozilom prije polaganja vozačkog ispita, zbog čega je uhićen i privremeno mu je oduzeto vozilo kojim je upravljao, izvijestili su iz policije.

''Vozač'' je priveden na sud koji mu je odredio zadržavanje na 15 dana i ukupnu kaznu zatvora u trajanju od 50 dana, nakon čega je sproveden u zatvor.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

TAROT
Profesionalni majstori...
Toy i Mini Pudla. ...
Stenci toy i mini pudl...
Plavi i merle ...
– Na prodaju plavi i m...
apartmani zagreb...
Kratkorocni najam apar...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:160

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa