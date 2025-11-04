20-godišnjak

prije stjecanja prava

tri godine dva puta

uhićen

oduzeto

50 dana

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

U nadzoru prometa jučer u 02.15 sati u Osijeku zatečen jekoji je upravljao osobnim automobilomna upravljanje motornim vozilima.Osim toga utvrđeno je da je 20-godišnjak unazadpravomoćno presuđen za upravljanje vozilom prije polaganja vozačkog ispita, zbog čega jei privremeno mu jevozilo kojim je upravljao, izvijestili su iz policije.''Vozač'' je priveden na sud koji mu je odredio zadržavanje na 15 dana i ukupnu kaznu zatvora u trajanju od, nakon čega je sproveden u zatvor.