Foto: Pixabay.com/Ilustracija

s područja PP Našice prevaren je u želji prodaje svog. Naime, na njegovu adresu su 1. studenoga oko 16.30 sati došle njemukoje su mu se predstavile kao kupci. Nakon kratkog dogovora oko kupoprodaje vozila, vlasnik im je dopustio ''''. Kako se ''kupci'' više, niti su vratili vozilo koje su odvezli, cijeli slučaj je prijavljen policiji, izvijestili su iz policije.Ukradeno vozilo su isti dan u 16.30 sati uočili policijski službenici PP Đakovo prilikom nadzora prometa na državnoj cesti D7 između. Vozač sezaustaviti, već se nastavio kretati, a potom je. Vozilo je kasnije pronađenona području Drenja i s nepripadajućim registracijskim pločicama.Vozilo je nakon obavljenog očevida vraćeno vlasniku, a policija intenzivno traga za prevarantima.