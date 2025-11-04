Kupci se pretvorili u lopove: Teretnjak ukraden usred dogovora!
04.11.2025. 14:11
20-godišnjak s područja PP Našice prevaren je u želji prodaje svog teretnog automobila. Naime, na njegovu adresu su 1. studenoga oko 16.30 sati došle njemu nepoznate osobe koje su mu se predstavile kao kupci. Nakon kratkog dogovora oko kupoprodaje vozila, vlasnik im je dopustio ''probnu vožnju''. Kako se ''kupci'' više nisu vratili, niti su vratili vozilo koje su odvezli, cijeli slučaj je prijavljen policiji, izvijestili su iz policije.
Ukradeno vozilo su isti dan u 16.30 sati uočili policijski službenici PP Đakovo prilikom nadzora prometa na državnoj cesti D7 između Potnjana i Kućanaca. Vozač se nije želio zaustaviti, već se nastavio kretati, a potom je pobjegao u polje. Vozilo je kasnije pronađeno napušteno u polju na području Drenja i s nepripadajućim registracijskim pločicama.
Vozilo je nakon obavljenog očevida vraćeno vlasniku, a policija intenzivno traga za prevarantima.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
