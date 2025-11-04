Otvoreno prvenstvo Hrvatske u hrvanju grappling

Ponosni smo na sve naše borce koji su iz ovog natjecanja izašli bogatiji za vrijedno iskustvo borbi u grappling načinu, jer moram istaknuti kako primarna disciplina JJK Tatami zapravo Gi, odnosno borbe u kimonima, a za ovo natjecanje smo se intenzivnije pripremali 2 tjedna

Tekst i foto: Maja Vrbanić

Proteklog vikenda, održano je 7. po redunačinom za sve uzraste, pod organizacijom kluba "" iz Osijeka.ugostila je više odiz hrvatskih klubova, ali i inozemnih.Gledatelji su mogli uživati u borbama svih uzrasta, od onih najmlađih (Kids) do najstarijih (Masters). Na već spomenutom natjecanju nastupili su i borci osječkog klubačiji su se borci natjecali u skoro svim kategorijama i uzrastima što je pokazatelj velike brojnosti djece koja trenira u klubu Tatami.Najbolji borci iz Tatamija i ovoga puta pokupili su veliki broj medalja, ukupno 13.Zlatom su se okitili, srebrom, dok su ovoga puta broncu oko vrata staviliBorciovoga puta su bili nešto slabije sreće pa su im medalje izmakle za dlaku, ali su sigurni da im je ovo natjecanje dalo vjetar u leđa da nastave raditi još predanije kako bi već na idućem natjecanju i oni stajali na nekom od pobjedničkih postolja.Ovu priliku kao i izvrstan rezultat borcaiskoristili su kako bismo ga tijekom dodjele medalja promovirali u ljubičasti pojas (purple belt) u jiu-jitsi. Sigurno su da će Toniju ovo biti dodatni motiv da i dalje nastavi predano trenirati i biti uzor ostalim članovima, a pogotovo mlađima - istaknuo je trener JJK Tatami, te je dodao: -