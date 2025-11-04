Grappling spektakl u Osijeku: Tatami borci pokupili 13 medalja!
04.11.2025. 11:13
Proteklog vikenda, održano je 7. po redu Otvoreno prvenstvo Hrvatske u hrvanju grappling načinom za sve uzraste, pod organizacijom kluba "Training Academy" iz Osijeka.
Dvorana Jug 2 ugostila je više od 160 natjecatelja iz hrvatskih klubova, ali i inozemnih.
Gledatelji su mogli uživati u borbama svih uzrasta, od onih najmlađih (Kids) do najstarijih (Masters). Na već spomenutom natjecanju nastupili su i borci osječkog kluba JJK Tatami čiji su se borci natjecali u skoro svim kategorijama i uzrastima što je pokazatelj velike brojnosti djece koja trenira u klubu Tatami.
Najbolji borci iz Tatamija i ovoga puta pokupili su veliki broj medalja, ukupno 13.
Zlatom su se okitili Nika Vrbanić, Maro Katić i Andrija Vukašinović, srebrom Mislav Čagljević, Lotta Đurić, Lukas Jukić, Enio Biondić i Toni Matković, dok su ovoga puta broncu oko vrata stavili Karlo Valentić, Sven Kroflin, Roko Dimitrijević, Sven Strnad i Ivano Kurtović.
Borci Leon Figecki, Luka Babić, Lovro Štulac, Petar Vidaković i Andrija Bilandžić ovoga puta su bili nešto slabije sreće pa su im medalje izmakle za dlaku, ali su sigurni da im je ovo natjecanje dalo vjetar u leđa da nastave raditi još predanije kako bi već na idućem natjecanju i oni stajali na nekom od pobjedničkih postolja.
Ovu priliku kao i izvrstan rezultat borca Tonija Matkovića iskoristili su kako bismo ga tijekom dodjele medalja promovirali u ljubičasti pojas (purple belt) u jiu-jitsi. Sigurno su da će Toniju ovo biti dodatni motiv da i dalje nastavi predano trenirati i biti uzor ostalim članovima, a pogotovo mlađima - istaknuo je trener JJK Tatami Andrej Jovanović, te je dodao: - Ponosni smo na sve naše borce koji su iz ovog natjecanja izašli bogatiji za vrijedno iskustvo borbi u grappling načinu, jer moram istaknuti kako primarna disciplina JJK Tatami zapravo Gi, odnosno borbe u kimonima, a za ovo natjecanje smo se intenzivnije pripremali 2 tjedna.
Tekst i foto: Maja Vrbanić
