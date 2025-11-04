Prije svega – Portastična srijeda

jesenska Portastična srijeda

odličnim cijenama

pogodnosti i popusti

portastični shopping dan

poseban šarm

modnih, kozmetičkih i lifestyle favorita

U subotu u Portanovi – MINI ZOO

Jeste li ikada u ruci držali zmiju ili pričali s papigom?

subotu, 8. studenog

carstvo životinja

nezaboravno iskustvo

papiga, guštera, zmija

besplatan

Radno vrijeme u nedjelju

neće raditi

GBowling, CineStar, Twister Fun Park, Twister Arcade, Luckia Casino i restoran Polaris

shopping, zabava i iskustva ožive

popuste, avanture i druženje

[Sponzorirani članak]