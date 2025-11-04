U Portanovu stižu egzotične životinje – Mini zoo i Portastična srijeda otvaraju studeni!
04.11.2025. 10:05
Prije svega – Portastična srijeda! S prvim danima studenog stiže i prva jesenska Portastična srijeda, idealna prilika za shopping po odličnim cijenama!
Otkrijte koje vas pogodnosti i popusti očekuju već ovog tjedna i isplanirajte svoj portastični shopping dan — sve aktualne ponude dostupne su ovdje.
Kao i uvijek, Portastična srijeda donosi poseban šarm — atmosfera u centru je vedra, gužva je taman ugodna, a police pune modnih, kozmetičkih i lifestyle favorita po cijenama koje se teško preskaču. Pripremite popis želja i uživajte u shoppingu bez grižnje savjesti!
U subotu u Portanovi – MINI ZOO! Jeste li ikada u ruci držali zmiju ili pričali s papigom? U subotu, 8. studenog, Portanova se pretvara u pravo malo carstvo životinja – stiže Mini ZOO! Posjetitelje očekuje nezaboravno iskustvo upoznavanja egzotičnih životinja – papiga, guštera, zmija i drugih fascinantnih bića. Djeca i odrasli moći će ih promatrati izbliza, saznati zanimljive činjenice o njima, a uz stručni nadzor edukatora – neke od njih i dotaknuti!
Pripremite fotoaparate i doživite avanturu za cijelu obitelj kakvu još niste iskusili – ulaz je besplatan!
Radno vrijeme u nedjelju. Nakon uzbudljivog tjedna punog događanja, zabava u Portanovi se nastavlja – ali samo na 2. katu, jer trgovine ovu nedjelju, 9. studenog, neće raditi. No, to nikako ne znači da Portanova miruje! Na katu zabave otvoreni su GBowling, CineStar, Twister Fun Park, Twister Arcade, Luckia Casino i restoran Polaris – savršen izbor za obiteljski izlazak, filmski dan ili opušteno druženje s prijateljima. Kat zabave radi prema prilagođenom radnom vremenu koje možete provjeriti ovdje.
Portanova – mjesto gdje shopping, zabava i iskustva ožive!
Ovaj tjedan rezervirajte za popuste, avanture i druženje s neobičnim životinjama koje će osvojiti srca svih generacija.
[Sponzorirani članak]
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)