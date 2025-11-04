Ministarstvu hrvatskih branitelja

posljednjih ispraćaja i ukopa

Ovčari i Petrovačkoj doli

29. listopada 2025.

Ministarstva, Grada Vukovara, policije, Memorijalnog centra Domovinskog rata te ratni zapovjednici.

Tomo Medved

Obitelj je uvijek bila i bit će na prvome mjestu

Prema dogovoru s obiteljima, obavljeni će biti zasebni posljednji ispraćaji:

Jean-Michel Nicolier

Zorislav Gašpar

Dragutin Štic

Josip Batarelo

održan je sastanak vezan uz organizacijuhrvatskih branitelja ekshumiranih iz masovnih grobnica na, čiji su posmrtni ostaci identificiraniu Vukovaru.Kako bi ispraćaji, zbog velikog interesa javnosti, protekli mirno i dostojanstveno, na sastanku su sudjelovali predstavniciPotpredsjednik Vlade i ministar braniteljaistaknuo je da se svi detalji vezani za ukop dogovaraju s obiteljima, uz puno poštovanje njihovih želja. „“, poručio je Medved.– četvrtak, 6. studenoga u 13 sati na Memorijalnom groblju u Vukovaru. Obitelj moli da se umjesto cvijeća doprinosi uplatom na Udrugu sv. Bone u Vukovaru.– petak, 7. studenoga u 13 sati na Memorijalnom groblju u Vukovaru.– prema želji obitelji, ukop na Memorijalnom groblju u Vukovaru bez prisustva medija.– ukop na Miroševcu u Zagrebu; termin će biti naknadno objavljen.PU vukovarsko-srijemska pravodobno će obavijestiti javnost o regulaciji prometa i parkiralištima zbog očekivanog velikog broja građana.Ministarstvo poziva sve koji dolaze na ispraćaje da pokojnim braniteljima odaju počast u miru i dostojanstvu.