Jean-Michel Nicolier bit će pokopan u četvrtak u Vukovaru
04.11.2025. 9:00
U Ministarstvu hrvatskih branitelja održan je sastanak vezan uz organizaciju posljednjih ispraćaja i ukopa hrvatskih branitelja ekshumiranih iz masovnih grobnica na Ovčari i Petrovačkoj doli, čiji su posmrtni ostaci identificirani 29. listopada 2025. u Vukovaru.
Kako bi ispraćaji, zbog velikog interesa javnosti, protekli mirno i dostojanstveno, na sastanku su sudjelovali predstavnici Ministarstva, Grada Vukovara, policije, Memorijalnog centra Domovinskog rata te ratni zapovjednici.
Potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved istaknuo je da se svi detalji vezani za ukop dogovaraju s obiteljima, uz puno poštovanje njihovih želja. „Obitelj je uvijek bila i bit će na prvome mjestu“, poručio je Medved.
Prema dogovoru s obiteljima, obavljeni će biti zasebni posljednji ispraćaji:
- Jean-Michel Nicolier – četvrtak, 6. studenoga u 13 sati na Memorijalnom groblju u Vukovaru. Obitelj moli da se umjesto cvijeća doprinosi uplatom na Udrugu sv. Bone u Vukovaru.
- Zorislav Gašpar – petak, 7. studenoga u 13 sati na Memorijalnom groblju u Vukovaru.
- Dragutin Štic – prema želji obitelji, ukop na Memorijalnom groblju u Vukovaru bez prisustva medija.
- Josip Batarelo – ukop na Miroševcu u Zagrebu; termin će biti naknadno objavljen.
PU vukovarsko-srijemska pravodobno će obavijestiti javnost o regulaciji prometa i parkiralištima zbog očekivanog velikog broja građana.
Ministarstvo poziva sve koji dolaze na ispraćaje da pokojnim braniteljima odaju počast u miru i dostojanstvu.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
