Vijesti::Communis
U Ministarstvu hrvatskih branitelja održan je sastanak vezan uz organizaciju posljednjih ispraćaja i ukopa hrvatskih branitelja ekshumiranih iz masovnih grobnica na Ovčari i Petrovačkoj doli, čiji su posmrtni ostaci identificirani 29. listopada 2025. u Vukovaru.

Kako bi ispraćaji, zbog velikog interesa javnosti, protekli mirno i dostojanstveno, na sastanku su sudjelovali predstavnici Ministarstva, Grada Vukovara, policije, Memorijalnog centra Domovinskog rata te ratni zapovjednici.

Potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved istaknuo je da se svi detalji vezani za ukop dogovaraju s obiteljima, uz puno poštovanje njihovih želja. „Obitelj je uvijek bila i bit će na prvome mjestu“, poručio je Medved.

Prema dogovoru s obiteljima, obavljeni će biti zasebni posljednji ispraćaji:
- Jean-Michel Nicolier – četvrtak, 6. studenoga u 13 sati na Memorijalnom groblju u Vukovaru. Obitelj moli da se umjesto cvijeća doprinosi uplatom na Udrugu sv. Bone u Vukovaru.
- Zorislav Gašpar – petak, 7. studenoga u 13 sati na Memorijalnom groblju u Vukovaru.
- Dragutin Štic – prema želji obitelji, ukop na Memorijalnom groblju u Vukovaru bez prisustva medija.
- Josip Batarelo – ukop na Miroševcu u Zagrebu; termin će biti naknadno objavljen.

PU vukovarsko-srijemska pravodobno će obavijestiti javnost o regulaciji prometa i parkiralištima zbog očekivanog velikog broja građana.

Ministarstvo poziva sve koji dolaze na ispraćaje da pokojnim braniteljima odaju počast u miru i dostojanstvu.


Foto: Pexels.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




