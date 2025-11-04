Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Vrijeme je za pripremu ovogodišnjeg Adventa!

Turistička zajednica grada Osijeka kao organizator manifestacije Advent u Osijeku 2025., uz pokroviteljstvo Grada Osijeka poziva sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da dostave ponudu za izlaganje, prezentaciju i prodaju svojih proizvoda i usluga na navedenoj manifestaciji koja će se održati u razdoblju od 29. studenog 2025. do 31. prosinca 2025. Sudjelovanje podrazumijeva izlaganje, prodaju i prezentaciju autohtonih proizvoda i usluga te prezentaciju gastronomske ponude. Prigodna prodaja i ugostiteljstvo odvijat će se na prostoru Tvrđe, Trg Sv. Trojstva te na prostoru Trga Ante Starčevića u kućicama postavljenim za takvu namjenu.

Ponude se moraju dostaviti i biti zaprimljene najkasnije do 15:00 sati u TZ grada Osijeka, Županijska 2, Osijek, 12. studenoga 2025. bez obzira na način dostave.

Prijavnice možete preuzeti ovdje.


Foto: Osijek.hr/Arhiv


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Toy Pudle na p...
Nasa odgajivacnica se ...
Belgijski ovcar - ...
Ženka belgijskog ovčar...
Havanski Bišon ...
Štenci havanskog bišon...
Kavkavski ovčar ...
Čistokrvni štenci kavk...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:130

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa