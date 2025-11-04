Osijek počinje pripreme za Advent 2025.: TZO poziva izlagače!
04.11.2025. 8:25
Vrijeme je za pripremu ovogodišnjeg Adventa!
Turistička zajednica grada Osijeka kao organizator manifestacije Advent u Osijeku 2025., uz pokroviteljstvo Grada Osijeka poziva sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da dostave ponudu za izlaganje, prezentaciju i prodaju svojih proizvoda i usluga na navedenoj manifestaciji koja će se održati u razdoblju od 29. studenog 2025. do 31. prosinca 2025. Sudjelovanje podrazumijeva izlaganje, prodaju i prezentaciju autohtonih proizvoda i usluga te prezentaciju gastronomske ponude. Prigodna prodaja i ugostiteljstvo odvijat će se na prostoru Tvrđe, Trg Sv. Trojstva te na prostoru Trga Ante Starčevića u kućicama postavljenim za takvu namjenu.
Ponude se moraju dostaviti i biti zaprimljene najkasnije do 15:00 sati u TZ grada Osijeka, Županijska 2, Osijek, 12. studenoga 2025. bez obzira na način dostave.
Prijavnice možete preuzeti ovdje.
Foto: Osijek.hr/Arhiv
Turistička zajednica grada Osijeka kao organizator manifestacije Advent u Osijeku 2025., uz pokroviteljstvo Grada Osijeka poziva sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da dostave ponudu za izlaganje, prezentaciju i prodaju svojih proizvoda i usluga na navedenoj manifestaciji koja će se održati u razdoblju od 29. studenog 2025. do 31. prosinca 2025. Sudjelovanje podrazumijeva izlaganje, prodaju i prezentaciju autohtonih proizvoda i usluga te prezentaciju gastronomske ponude. Prigodna prodaja i ugostiteljstvo odvijat će se na prostoru Tvrđe, Trg Sv. Trojstva te na prostoru Trga Ante Starčevića u kućicama postavljenim za takvu namjenu.
Ponude se moraju dostaviti i biti zaprimljene najkasnije do 15:00 sati u TZ grada Osijeka, Županijska 2, Osijek, 12. studenoga 2025. bez obzira na način dostave.
Prijavnice možete preuzeti ovdje.
Foto: Osijek.hr/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)