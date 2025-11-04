Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Pretežno sunčano. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Jutarnja temperatura do 4°C, a dnevna do 14°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek
od 8:00 do 9:00 sati - Bihaćka 2, 2/a, 4-30 par, 30/a, 32, 1, 1/a, 1/c, 1/d, 1/e, 3-37 nep, Delnička ulica 2, 2/a, 2/b, 2/j, 4-6 par, 10-20 par, 24-34 par, 9-29 nep, 29/a, 31-57 nep, Laslovačka ulica 2-34 par, 1-15 nep, 15/a, 17-21 nep, 21/a, 23-27 nep, Novogradiška 61-67nep, Pleternička 17, Prijedorska 2-20 par, Sarvaška ulica 2-30 par, 1, 1/a, 3-29 nep, Vatrogasna ulica 74-118 par, 69/a, 69/b, 69/c, 69/d, 69/e, 71, 71/a, 73-93 nep
od 8:30 do 13:30 sati - Ulica Kestenova 141-159 nep, Ulica Koščela 1-9 nep, Ulica Vrba 2-10 par

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [03.-07.11.2025.] [program]

Kino:
- Kino Urania [29.10.-5.11.2025.] [program]
- CineStar Osijek [30.10.-05.11.2025.] [program]

Događaji:
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige "Odabrali knjižničari" [program, 2025.]
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Simpozij zdravstva 2025. - SIZOS
- Upoznajte svijet laboratorijske dijagnostike – EuLabDay 2025. u KBC-u Osijek
- GISKO: Predstavljanje znanstvene monografije "Sanonit iz Osijeka – književno stvaralaštvo za djecu Ante Gardaša" @ Ogranak Industrijska četvrt



