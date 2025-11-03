Klinici za očne bolesti

Ovo je bila prigoda da obiđemo Kliniku za očne bolesti te se uvjerimo u kakvim uvjetima rade i pružaju skrb svim oftalmološkim pacijentima na području naše, ali i drugih županija. Klinika je kao sastavnica KBC-a izuzetno važan dio sustava skrbi za pacijente Osječko-baranjske županije, koja posljednjih godina ulaže i vlastita proračunska sredstva kako bismo im pomogli urediti prostore u kojima mogu pružiti kvalitetniji boravak pacijentima, ali i bolje uvjete za svoje djelatnike. Vodimo računa i o drugim klinikama, zavodima i odjelima KBC-a, tako da je posljednjih nekoliko godina uloženo više od milijun eura putem donacija i županijskog proračuna. Nastavit ćemo tim tempom kako bi se sve zgrade održavale u stanju koje omogućuje kvalitetnu medicinsku skrb

Ipak, prioritet nam je nastaviti zagovarati i boriti se da što prije dođemo do ulaganja u izgradnju novog Kliničkog bolničkog centra u Osijeku. Uz sva obećanja i odluke koje je donijela Vlada Republike Hrvatske, vrlo smo blizu rješavanju tog pitanja i postupka javne nabave. KBC ima građevinsku dozvolu i svu projektnu dokumentaciju potrebnu za početak realizacije projekta. Danas smo im dodijelili dva ugovora o darovanju zemljišta na kojima će biti izgrađen novi KBC, a koja je prethodno Osječko-baranjska županija otkupila od Poljoprivrednog instituta, fizičke osobe te Centra za djecu. Ti su imovinsko-pravni odnosi bili vrlo složeni, no Županija se uključila kako bi se brže i jednostavnije riješili. Županija je te dvije čestice uspješno otkupila u vrijednosti od 244.000 eura i sada ih doniramo KBC-u, koji time ima potpuno riješene imovinsko-pravne odnose i nema nikakvih zapreka za realizaciju projekta

Ravnatelj Šego

Projekt novog KBC-a sve bliže realizaciji

Krunoslav Šego

Prvi i osnovni korak bilo je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, što je započelo prije nekoliko godina. Grad Osijek darovao je svoj dio zemljišta, država svoj, a sada je i Županija darovala čestice koje je prethodno otkupila – čime je priča o imovinsko-pravnim odnosima za lokaciju novog KBC-a u potpunosti zaključena. Preostaje još formalnost oko potpisa ugovora. Nismo čekali – u KBC-u smo odradili sve što je u našoj moći. Gotov je glavni projekt, imamo građevinsku dozvolu, a sada čekamo odluku Vlade o načinu financiranja i spremni smo za raspisivanje natječaja za izvođače radova. Nadam se da ćemo vrlo brzo dočekati dan kada ćemo se preseliti u novi KBC – prvenstveno zbog naših bolesnika, a potom i zbog djelatnika. U sadašnjoj zgradi Klinike za očne bolesti, kako kaže profesorica Biuk, romantično je raditi, ali vrlo teško. Novi KBC gradimo jer postojeće lokacije više ne mogu pratiti suvremene trendove u medicini i nove načine liječenja. Uz pomoć lokalne zajednice, koja doista prepoznaje naše potrebe, uspijevamo postojeće zgrade održavati u upotrebljivom stanju. U tom su smislu i ova ulaganja Županije u Kliniku za očne bolesti iznimno važna, ali pravo rješenje svih problema je novi KBC, za koji se nadam da će uskoro biti izgrađen

To je jedna od najuređenijih klinika u bolnici, a po kvaliteti rada može se mjeriti s najvećim i najboljim klinikama, ne samo u Hrvatskoj nego i puno šire. U ime Ravnateljstva doista smo ponosni i zahvalni na njihovu radu

Predstojnica Biuk

Romantično je raditi u secesijskoj zgradi, ali nije praktično

Dubravka Biuk

Bez obzira na to što se nadamo preseljenju u novi KBC, uspjeli smo stvoriti puno ugodniji prostor za rad naših djelatnika, ali prvenstveno za boravak naših pacijenata, zbog kojih i jesmo ovdje. Divno je raditi u prelijepoj secesijskoj zgradi i u najljepšoj ulici u Hrvatskoj – romantično je, ali nije praktično. Naši pacijenti uglavnom su starije osobe koje su često ovisne o pratnji drugih i koriste pomagala, što nam dodatno otežava organizaciju rada. Uspijevamo samo zahvaljujući velikom entuzijazmu, prije svega mojih kolega, ali sve to ne bi bilo moguće bez dobre suradnje i dobro uigranog tima

Tekst i foto: OBŽ

, jednoj od klinika u sastavu, radidnevno gravitira okos područja istočne Hrvatske. Rad Klinike prati i podupire i, koja je pojedine adaptacije prostora i opremanje Klinike već sufinancirala s više od. U posljednjih osam godina Županija je KBC-u donirala ukupno više od, potvrđujući tako dugoročnu opredijeljenost ulaganju u zdravstvo i brizi za sustav od iznimne važnosti za sve građane.Županicaposjetila je danas (3. studenoga 2025. godine) Kliniku za očne bolesti KBC-a Osijek na lokaciji u Europskoj aveniji u Osijeku, gdje su je dočekali predstojnica Klinike prof. prim. dr. sc.te ravnatelj KBC-a doc. dr. sc.sa suradnicima. Radni posjet bio je i prilika da županica Tramišak uruči ravnatelju Šegi ugovor kojim Županija daruje dvije čestice za potrebe izgradnje novog Kliničkog bolničkog centra Osijek.– istaknula je županica Nataša Tramišak te dodala:– naglasila je županica.Ravnatelj KBC-a Osijek doc. dr. sc.podsjetio je kako je projekt novog KBC-a sve bliži realizaciji.– poručio je Šego te pohvalio djelatnice i djelatnike Klinike, osobito oftalmologe koji obavljaju velik posao.– dodao je.Predstojnica Klinike za očne bolesti prof. prim. dr. sc.izrazila je zadovoljstvo posjetom županice, osobito zato što su se uz pomoć sredstava Županije na Klinici ostvarila značajna poboljšanja.– istaknula je predstojnica Biuk.