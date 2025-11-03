hrvatskim autocestama

nova era naplate cestarine

04. studenog 2025. na autocesti A3 započinju radovi na postavljanju prvih 7 portala u sklopu implementacije sustava Crolibertas . Prvih sedam portala bit će postavljeno na dionici između Popovače i Novske . Tri portala bit će postavljena na samoj trasi autoceste: Popovača–Kutina, Kutina–Lipovljani i Lipovljani–Novska , te četiri portala u zoni ulaska na autocestu, na lokacijama sadašnjih naplatnih postaja: Popovača, Kutina, Lipovljani i Novska . Radovi na izgradnji portala obuhvaćaju izvođenje temelja, montažu čeličnog dijela konstrukcije (stupovi i poprečna greda), zamjena ili ugradnja nove odbojne ograde, elektro i drugi popratni radovi, a odvijat će se u više faza . Tijekom izvođenja radova promet će se odvijati pod privremenim prometnim regulacijama na način da će biti zatvorena zaustavna, a prema potrebi i vozna traka, ovisno o dinamici samog izvođenja radova

U trenutku postave poprečne grede zbog manevarskih i prostornih mogućnosti dizalice, promet će biti kratkotrajno zaustavljen, odnosno bit će preusmjeren na obilazne pravce. Ovi radovi izvodit će se u uvjetima slabijeg intenziteta prometa , tijekom večernjih i noćnih sati. Uspostave privremenih regulacija prometa nužne su zbog osiguranja sigurnosti izvođača radova kao i sigurnosti korisnika autoceste. Molimo vozače da obrate pozornost na privremene regulacije prometa na navedenim dionicama jer će se vođenje prometa (jednom ili dvije prometne trake) mijenjati iz dana u dan.



Implementacija sustava Crolibertas tehnički je i infrastrukturno zahtjevan projekt koji uključuje: postavljanje ukupno 212 portala duž autocestovne mreže; ugradnju napredne IT opreme ; izvođenje građevinskih zahvata na terenu pod prometom; uspostavu sustava u „backoffice“ centrima za obradu podataka. Paralelno s postavljanjem portala s opremom (kamere, antene), vršit će se i testiranja kako bi se osigurala funkcionalnost svakog segmenta. Nakon završetka implementacije svih portala i povezane opreme, uslijedit će sveobuhvatna testiranja cijelog sustava na razini mreže.



Tvrtka SkyToll , koja je izvođač novog sustava naplate cestarine, provodi sve aktivnosti u skladu s najvišim tehnološkim i sigurnosnim standardima. Dio opreme, uključujući portale, odbojnu ogradu i prototip nadzornog vozila, već je dopremljen u Hrvatsku te se nalazi na skladištima i spreman je za daljnju distribuciju i montažu.



Podsjećamo, ugovor za implementaciju novog sustava naplate cestarine Hrvatske autoceste potpisale su sa zajednicom ponuditelja koju čine slovačka tvrtka SkyToll i češki TollNet. Vrijednost ugovora iznosi 79.913.480,52 eura bez PDV-a , a sredstva za investiciju su osigurana kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Novi sustav naplate cestarine Crolibertas omogućit će beskontaktnu naplatu cestarine za osobna i teretna vozila. Naplata cestarina provodit će se elektroničkim putem, bez ograničenja u odvijanju prometa odnosno potrebe za zaustavljanjem vozila na početku ili na kraju naplatne dionice.



Sustav će koristiti dvije postojeće i u svijetu provjerene tehnologije - ALPR tehnologiju , koja je usmjerena na naplatu cestarine korisnicima lakih vozila te prepoznaje registarske pločice vozila i vrši nadzor plaćanja cestarine svih vozila, i DSRC tehnologiju putem koje će se vršiti naplata cestarine korisnicima ENC uređaja.

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

