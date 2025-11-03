Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Inspektori su u raznim restoranima naručivali hranu, zaustavljali dostavljače i provjeravali higijenu – od termobox torbi do osobne čistoće. Dok su neki dostavljači bili uredni, u 20 % slučajeva uočeni su nedostaci u pranju, čišćenju i dezinfekciji.

Inspektorat je također nadzirao agregatore, pri čemu je u 20 nadzora otkriveno više od 30 nepravilnosti i izrečeno 15 kazni ukupno 3.590 eura.

RTL Danas je o nalazu Državnog inspektorata razgovarao s Brankom Kolarićem, ravnateljem Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Analiza je pokazala:

"U ovim rezultatima pronađeno je da je hrana kontaminirana bakterijama koje mogu izazvati crijevne zarazne bolesti i koje ne bi smjele biti u hrani." Kolarić upozorava da to može ozbiljno ugroziti zdravlje, posebno starijih, bolesnih i djece:

"Mnogo ljudi u Zagrebu dobije crijevnu bolest – proljev, povraćanje, povišenu temperaturu – a mi za njih ne znamo jer ne idu liječniku. To može dovesti do dehidracije, pa i fatalnog ishoda."

Građani moraju biti sigurni u hranu koju kupuju, a na sustavu je da svi u lancu – od Ministarstva zdravstva do proizvođača i dostavljača – rade svoj posao.

"Ovdje se dogodilo to da je hrana kontaminirana – zbog nečistih površina, loše opranih namirnica ili predugog stajanja izvan hladnjaka."

Problem se nije odnosio samo na torbe dostavljača, nego i na restorane:
"Također, ovisi koji dio hrane pojedemo i koliko bakterija, ali svatko će reagirati ako unese dovoljno – od mučnine i grčeva u trbuhu do proljeva s temperaturom, pa sepsa se može razviti..

Na pitanje može li kupac primijetiti problem, Kolarić kaže:

"Mi možemo primijetiti miris, pa i okus, ali neke stvari ne. Od polja do stola svi su dužni čuvati da hrana bude zdrava i zdravstveno sigurna."

Zavod svakodnevno provjerava mikrobiologiju, nutritivne vrijednosti i kemijski sastav hrane: "Kada se dogodi da u hrani bude nešto nedozvoljeno, brzo reagiramo – zatvorimo, saniramo i vidimo zbog čega je došlo do propusta, kako bi se izbjeglo ponavljanje takve situacije".

Državni inspektorat nastavlja s nadzorima, a rezultati dijela uzoraka trebali bi biti poznati za oko dva tjedna.


Foto: Pexels.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Engleski koker spa...
Štenci engleskog koker...
Toy Pudle na pr...
Nasa odgajivacnica se ...
Dogue de Bordeaux ...
Ponosno predstavljamo ...
Dogo argentino ...
Na prodaju 9 prelepih ...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:191

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa