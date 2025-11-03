Nadzor dostave hrane i restorana pokazao značajne higijenske propuste
03.11.2025. 12:10
Inspektori su u raznim restoranima naručivali hranu, zaustavljali dostavljače i provjeravali higijenu – od termobox torbi do osobne čistoće. Dok su neki dostavljači bili uredni, u 20 % slučajeva uočeni su nedostaci u pranju, čišćenju i dezinfekciji.
Inspektorat je također nadzirao agregatore, pri čemu je u 20 nadzora otkriveno više od 30 nepravilnosti i izrečeno 15 kazni ukupno 3.590 eura.
RTL Danas je o nalazu Državnog inspektorata razgovarao s Brankom Kolarićem, ravnateljem Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Analiza je pokazala:
"U ovim rezultatima pronađeno je da je hrana kontaminirana bakterijama koje mogu izazvati crijevne zarazne bolesti i koje ne bi smjele biti u hrani." Kolarić upozorava da to može ozbiljno ugroziti zdravlje, posebno starijih, bolesnih i djece:
"Mnogo ljudi u Zagrebu dobije crijevnu bolest – proljev, povraćanje, povišenu temperaturu – a mi za njih ne znamo jer ne idu liječniku. To može dovesti do dehidracije, pa i fatalnog ishoda."
Građani moraju biti sigurni u hranu koju kupuju, a na sustavu je da svi u lancu – od Ministarstva zdravstva do proizvođača i dostavljača – rade svoj posao.
"Ovdje se dogodilo to da je hrana kontaminirana – zbog nečistih površina, loše opranih namirnica ili predugog stajanja izvan hladnjaka."
Problem se nije odnosio samo na torbe dostavljača, nego i na restorane:
"Također, ovisi koji dio hrane pojedemo i koliko bakterija, ali svatko će reagirati ako unese dovoljno – od mučnine i grčeva u trbuhu do proljeva s temperaturom, pa sepsa se može razviti..”
Na pitanje može li kupac primijetiti problem, Kolarić kaže:
"Mi možemo primijetiti miris, pa i okus, ali neke stvari ne. Od polja do stola svi su dužni čuvati da hrana bude zdrava i zdravstveno sigurna."
Zavod svakodnevno provjerava mikrobiologiju, nutritivne vrijednosti i kemijski sastav hrane: "Kada se dogodi da u hrani bude nešto nedozvoljeno, brzo reagiramo – zatvorimo, saniramo i vidimo zbog čega je došlo do propusta, kako bi se izbjeglo ponavljanje takve situacije".
Državni inspektorat nastavlja s nadzorima, a rezultati dijela uzoraka trebali bi biti poznati za oko dva tjedna.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Inspektorat je također nadzirao agregatore, pri čemu je u 20 nadzora otkriveno više od 30 nepravilnosti i izrečeno 15 kazni ukupno 3.590 eura.
RTL Danas je o nalazu Državnog inspektorata razgovarao s Brankom Kolarićem, ravnateljem Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Analiza je pokazala:
"U ovim rezultatima pronađeno je da je hrana kontaminirana bakterijama koje mogu izazvati crijevne zarazne bolesti i koje ne bi smjele biti u hrani." Kolarić upozorava da to može ozbiljno ugroziti zdravlje, posebno starijih, bolesnih i djece:
"Mnogo ljudi u Zagrebu dobije crijevnu bolest – proljev, povraćanje, povišenu temperaturu – a mi za njih ne znamo jer ne idu liječniku. To može dovesti do dehidracije, pa i fatalnog ishoda."
Građani moraju biti sigurni u hranu koju kupuju, a na sustavu je da svi u lancu – od Ministarstva zdravstva do proizvođača i dostavljača – rade svoj posao.
"Ovdje se dogodilo to da je hrana kontaminirana – zbog nečistih površina, loše opranih namirnica ili predugog stajanja izvan hladnjaka."
Problem se nije odnosio samo na torbe dostavljača, nego i na restorane:
"Također, ovisi koji dio hrane pojedemo i koliko bakterija, ali svatko će reagirati ako unese dovoljno – od mučnine i grčeva u trbuhu do proljeva s temperaturom, pa sepsa se može razviti..”
Na pitanje može li kupac primijetiti problem, Kolarić kaže:
"Mi možemo primijetiti miris, pa i okus, ali neke stvari ne. Od polja do stola svi su dužni čuvati da hrana bude zdrava i zdravstveno sigurna."
Zavod svakodnevno provjerava mikrobiologiju, nutritivne vrijednosti i kemijski sastav hrane: "Kada se dogodi da u hrani bude nešto nedozvoljeno, brzo reagiramo – zatvorimo, saniramo i vidimo zbog čega je došlo do propusta, kako bi se izbjeglo ponavljanje takve situacije".
Državni inspektorat nastavlja s nadzorima, a rezultati dijela uzoraka trebali bi biti poznati za oko dva tjedna.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)