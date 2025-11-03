Osječko-baranjska županija

Tekst: OBŽ

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

, danas (03. studenog 2025. godine) je otvorila foto natječaj „“ koji će biti otvoren sve doove godine.Fotografiju mogu prijaviti svi zainteresirani, nema dobnih niti teritorijalnih ograničenja, a jedini je uvjet da je fotografija nastala na područjuCilj foto natječaja je pokazatiOsječko – baranjske županije.- Sudionici natječaja mogu biti svi zainteresirani fotoamateri i fotoprofesionalci bez obzira na dob;- Zadatak natječaja je fotografiranje najljepših dijelova Osječko-baranjske županije; bioraznolikost, rijeke, parkove, dvorce, manifestacije i dr.- Svaki sudionik može poslati isključivo jednu fotografiju na natječaj i to u digitalnom obliku;- Dopušteni format je JPG; prijavljene fotografije moraju imati najmanje 8 milijuna piksela (8 MP);- Fotografije mogu biti snimljene fotoaparatom i mobitelom;- Datoteka fotografije treba biti potpisana: ime i prezime autora te lokacija koja se nalazi na fotografiji;- Fotografije trebaju biti u vodoravnoj formi zbog izgleda kalendara- Maloljetne osobe koje se prijave na natječaj trebaju ispuniti privolu s potpisom roditelja koji daje suglasnost za objavu podataka u svrhu promocije izložbe;- Fotografije mogu biti crno-bijele ili u boji;- Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do te mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja;- Svaki od sudionika natječaja prijavljuje isključivo svoje fotografije i preuzima odgovornost za sadržaj;- Autorsko pravo – autor slanjem fotografije na natječaj daje suglasnost organizatorima natječaja da bez naknade mogu objavljivati prijavljenu fotografiju u svrhu promocije izložbe i Osječko – baranjske županije;Krajnji rok za slanje fotografija jegodine.Fotografije treba poslati na e-mail:sa sljedećim podacima: ime i prezime, adresa, broj telefona, mjesto snimanja i naziv fotografije.Stoga, fotoaparat i mobitel u ruke kako bi tijekom iduća dva tjedna istražili najljepše, poznate i skrivene kutke naše županije, fotografirali ih i poslali na mail Osječko-baranjske županije.