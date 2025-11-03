Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Život031
Osječko-baranjska županija, danas (03. studenog 2025. godine) je otvorila foto natječaj „Najljepši prizori Osječko-baranjske županije“ koji će biti otvoren sve do 17. studenog ove godine.

Fotografiju mogu prijaviti svi zainteresirani, nema dobnih niti teritorijalnih ograničenja, a jedini je uvjet da je fotografija nastala na području Osječko-baranjske županije.

Cilj foto natječaja je pokazati ljepotu i jedinstvenu raznolikost Osječko – baranjske županije.

Opći uvjeti natječaja:
- Sudionici natječaja mogu biti svi zainteresirani fotoamateri i fotoprofesionalci bez obzira na dob;
- Zadatak natječaja je fotografiranje najljepših dijelova Osječko-baranjske županije; bioraznolikost, rijeke, parkove, dvorce, manifestacije i dr.
- Svaki sudionik može poslati isključivo jednu fotografiju na natječaj i to u digitalnom obliku;
- Dopušteni format je JPG; prijavljene fotografije moraju imati najmanje 8 milijuna piksela (8 MP);
- Fotografije mogu biti snimljene fotoaparatom i mobitelom;
- Datoteka fotografije treba biti potpisana: ime i prezime autora te lokacija koja se nalazi na fotografiji;
- Fotografije trebaju biti u vodoravnoj formi zbog izgleda kalendara
- Maloljetne osobe koje se prijave na natječaj trebaju ispuniti privolu s potpisom roditelja koji daje suglasnost za objavu podataka u svrhu promocije izložbe;
- Fotografije mogu biti crno-bijele ili u boji;
- Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do te mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja;
- Svaki od sudionika natječaja prijavljuje isključivo svoje fotografije i preuzima odgovornost za sadržaj;
- Autorsko pravo – autor slanjem fotografije na natječaj daje suglasnost organizatorima natječaja da bez naknade mogu objavljivati prijavljenu fotografiju u svrhu promocije izložbe i Osječko – baranjske županije;

Krajnji rok za slanje fotografija je 17. studenog 2025. godine.

Fotografije treba poslati na e-mail: [email protected] sa sljedećim podacima: ime i prezime, adresa, broj telefona, mjesto snimanja i naziv fotografije.

Stoga, fotoaparat i mobitel u ruke kako bi tijekom iduća dva tjedna istražili najljepše, poznate i skrivene kutke naše županije, fotografirali ih i poslali na mail Osječko-baranjske županije.


Tekst: OBŽ
Foto: Osijek031.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




