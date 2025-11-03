Suzuki na trećine, najpoštenije financiranje kupnje novog automobila, bez kamata i skrivenih troškova
03.11.2025. 11:00
Modele Swift, Vitara i S-Cross možete iz salona odvesti kući čim platite prvu trećinu cijene Suzukijevi modeli Swift, Vitara i S-Cross dostupni su kroz aktualnu prodajnu kampanju "Suzuki na trećine" koja podrazumijeva da novi automobil možete iz salona odvesti kući već nakon što ste platili prvu trećinu njegove cijene. Drugu trećinu platit ćete nakon godinu dana, a treću jednaku ratu za još godinu dana. Pri tome je važno napomenuti da ovdje nema nikakvih skrivenih troškova ili kamata koje bi se obračunavale zbog odgode plaćanja - fizičke osobe novo će vozilo platiti točno onoliko koliko iznosi njegova istaknuta cijena, samo u tri jednake otplatne rate.
Automobili Škojo, kao ovlašteni distributer Suzuki automobila, u salonu u Osijeku, Ulica borova 1, u ponudi ima veliki izbor novih vozila odmah spremnih za isporuku, u različitim bojama i s različitim paketima opreme. A prodajni savjetnici su na raspolaganju za sva eventualna pitanja, eventualnu prezentaciju voznih performansi i pojašnjenja funkcionalnosti uključenih u pojedine pakete opreme i sustave pomoći vozačima. Osim toga, sva isporučena vozila obuhvaćena su poznatim Suzukijevim 10-godišnjim Garant paketom zbog kojeg vlasnici vozila mogu biti bezbrižni tijekom vožnje jer su njihovi automobili obuhvaćeni specifičnim jamstvom.
Vitara je automobil u kojemu se prelamaju sve vrijednosti tradicionalnog Suzukijevog SUV-a i moderne mladalačke energije. Dinamično i aktivno ističe aktivni životni stil vozača, a zahvaljujući bogatoj ponudi boja i dizajna unutrašnjosti omogućuje kombinacije koje će dodatno stimulirati osobnost vlasnika. Oni koji su ranije vozili ovaj model znaju kakvu carsku poziciju vozač zauzima kad s visine gleda ostale sudionike u prometu. U novoj Vitari unaprijeđena je i ALL GRIP 4WD tehnologija, pa sofisticirani mehanizmi s lakoćom odrađuju zahtjevne zadaće na dionicama izvan asfaltiranih cesta. Konačno, automobil je opremljen najnaprednijom sigurnosnom opremom.
S-Cross je vozilo avanturističkog karaktera i u tu avanturu uvlači cijele obitelji. S druge strane, njegova je unutrašnjost naglašeno elegantna i profinjena upravo stoga što je rađena po mjeri cijele obitelji. Također je tehnološki superioran prilikom vožnje u svim vremenskim uvjetima, do te mjere da vozač za upravljačem razvija svojevrsno povjerenje dok se prepušta tradiciji terenskih i cestovnih mogućnosti. Odvažan i upečatljiv, s mnoštvom pametnih sigurnosnih rješenja. Vozači koji odabiru S-Cross zapravo se zaljubljuju u svoj novi automobil.
Pred njima su godine sigurne, udobne i ugodne voženje s obitelji i prijateljima. Također, s integriranom ALL GRIP tehnologijom olakšano je upravljanje na svim podlogama.
Swift je mali div koji plijeni pažnju dizajnom, jedinstvenim profilom i divnim detaljima zbog kojih ga prolaznici i drugi vozači posebno uočavaju i na parkiralištu i na autocesti. Novi model dolazi s vrhunskim voznim performansama. Eksplozivno ubrzava, sjajno drži ciljanu putanju u zavojima, vozaču je osigurana široka preglednost prometa i omogućuje mu potpuno sjedinjenje s ovom generacijom vozila. Oplemenjen je naprednim sigurnosnim tehnologijama, boljom zaštitom putnika u slučaju sudara i preventivnim sustavima od kojih su neki po prvi puta dostupni u automobilima njegove klase.
Svi automobili dostupni su za probne vožnje, bez prethodne najave. Dovoljno je doći u Ulicu borova 1 u Osijeku i odabrati vozilo koje želite voziti. I naravno, slobodno na probnu vožnju povedite i cijelu obitelj.
[Sponzorirani članak]
