[Sponzorirani članak]

možete iz salona odvesti kući čim platitecijene Suzukijevi modeli Swift, Vitara i S-Cross dostupni su kroz aktualnu prodajnu kampanju "" koja podrazumijeva damožete iz salona odvesti kući već nakon što ste platili prvu trećinu njegove cijene. Drugu trećinu platit ćete nakon godinu dana, a treću jednaku ratu za još godinu dana. Pri tome je važno napomenuti da ovdjetroškova ili kamata koje bi se obračunavale zbog odgode plaćanja - fizičke osobe novo će vozilo platiti točno onoliko koliko iznosi njegova istaknuta cijena, samo u tri jednake otplatne rate., kao ovlašteni distributer, u salonu u Osijeku,, u ponudi imanovih vozila odmah spremnih za isporuku, u različitim bojama i s različitim paketima opreme. A prodajni savjetnici su na raspolaganju za sva eventualna pitanja, eventualnu prezentaciju voznih performansi i pojašnjenja funkcionalnosti uključenih u pojedine pakete opreme i sustave pomoći vozačima. Osim toga, sva isporučena vozila obuhvaćena su poznatim Suzukijevim 10-godišnjimzbog kojeg vlasnici vozila mogu biti bezbrižni tijekom vožnje jer su njihovi automobili obuhvaćeni specifičnim jamstvom.je automobil u kojemu se prelamaju sve vrijednosti tradicionalnogDinamično i aktivno ističe aktivni životni stil vozača, a zahvaljujući bogatoj ponudi boja i dizajna unutrašnjosti omogućuje kombinacije koje će dodatno stimulirati osobnost vlasnika. Oni koji su ranije vozili ovaj model znaju kakvu carsku poziciju vozač zauzima kad s visine gleda ostale sudionike u prometu. U novoj Vitari unaprijeđena je i, pa sofisticirani mehanizmi s lakoćom odrađujuna dionicama izvan asfaltiranih cesta. Konačno, automobil je opremljen najnaprednijom sigurnosnom opremom.je voziloi u tu avanturu uvlači cijele obitelji. S druge strane, njegova je unutrašnjost naglašenoupravo stoga što je rađena po mjeri cijele obitelji. Također je tehnološki superioran prilikom vožnje u svim vremenskim uvjetima, do te mjere da vozač za upravljačem razvija svojevrsno povjerenje dok se prepušta tradiciji terenskih i cestovnih mogućnosti., s mnoštvom pametnih sigurnosnih rješenja. Vozači koji odabiru S-Cross zapravo se zaljubljuju u svoj novi automobil.Pred njima su godine sigurne, udobne i ugodne voženje s obitelji i prijateljima. Također, s integriranomolakšano je upravljanje na svim podlogama.jekoji plijeni pažnjuzbog kojih ga prolaznici i drugi vozači posebno uočavaju i na parkiralištu i na autocesti. Novi model dolazi svoznim performansama. Eksplozivno ubrzava, sjajno drži ciljanu putanju u zavojima, vozaču je osigurana široka preglednost prometa i omogućuje mu potpuno sjedinjenje s ovom generacijom vozila. Oplemenjen je naprednim sigurnosnim tehnologijama, boljom zaštitom putnika u slučaju sudara i preventivnim sustavima od kojih su neki po prvi puta dostupni u automobilima njegove klase.Svi automobili dostupni su za, bez prethodne najave. Dovoljno je doći uu Osijeku i odabrati vozilo koje želite voziti. I naravno, slobodno na probnu vožnju povedite i cijelu obitelj.