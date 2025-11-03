Bez pogodaka

12. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige

Bijelo-plavi

prodisali

Nije lagano kada izgubite tri zaredom istrčati na teren i dobiti utakmicu. Naravno da ne mogu ništa nikome zamjeriti, dali smo sve od sebe, željeli više od ovoga boda. Poznavatelji nogometa znaju da je lakše stati iza lopte i igrati defanzivno, nego napadati. Varaždin je momčad koja iz kontre ili naših pogrešaka može opasno zaprijetiti, na kraju moramo biti zadovoljni i remijem, makar ne mogu prigovoriti dečkima ništa po pitanju htijenja. Naravno da je u nekim situacijama nedostajalo kvalitete, ali tu smo - gdje smo. Došli smo raditi i vjerujem samo u ono što nas čeka na svakom treningu, sve ostalo su samo floskule

Željko Sopić

Hvala za podršku u drugom poluvremenu

grč

sputava

Najvažnije je sada samopouzdanje koje nam sada manjka, ali su dečki dali zadnji atom snage. Nekad je to dovoljno za pobjedu, nekada ne, tako je to u nogometu… Promijenili smo sustav ponovno na četvorku u zadnjoj liniji, nisu isti principi i zahtjevi kao donedavno. Nedostajalo je malo kvalitete u zadnjoj trećini terena i malo više hrabrosti u nekim situacijama. No, kažem još jednom, ne treba zaboraviti da smo ovu utakmicu odigrali nakon tri uzastopna poraza. Najviše bih volio da smo velikim koracima krenuli prema naprijed, ali kada ste u ovakvoj situaciji, korak po korak će nas izvući. Samo svi moramo puhati u isti rog. Moram pohvaliti navijače za podršku u drugom poluvremenu koja je zaista bila odlična. Znam da im nije lako, nije ni meni ni igračima, to je sigurno, ali kako su nas tada bodrili – hvala im velika.

Hajduka

Da mislim ići u Split, a već danas se pomiriti s porazom – onda više neću biti trener Osijeka. Postavit ćemo se hrabro, ići ćemo tamo od prve minute se nadigravati i probati postići gol. Puno je lakše stajati iza lopte, nego napadati cijelu utakmicu. Idemo probati nešto napraviti.

Tekst: NK Osijek

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

je završio ogled s Varaždinom u okviru. Nije bilo izrazitih šansi, onih pravih zicera na jednoj ili drugoj strani, a nakon što su gosti bolje i sigurnije odigrali prvo poluvrijeme,su nekako ipak „“ u drugom dijelu, preuzeli inicijativu, ali nije bilo pravih rješenja u nekim situacijama koje su možda mogle iznjedriti i poneki pogodak…, izjavio jeOsjeća se taj stalnikoji priličnonašu momčad, a uvjetovan je slabijim rezultatima i trenutnim plasmanom. Jasno je da našeg novog trenera očekuje puno posla, no toga je bio svjestan i po dolasku na Opus Arenu.Sada nam slijedi gostovanje kodna Poljudu. Nova prilika da se nešto napravi, bez obzira na činjenicu da idemo lideru na ljestvici.