Ovaj film nikoga ne ostavlja ravnodušnim, posebno nas koji smo bili svjedoci Domovinskog rata, djeca smo hrvatskih branitelja i koji živimo na ovim prostorima. Ovo je vrhunsko filmsko dostignuće hrvatske kinematografije koje ostavlja duboke emocije tuge, ali i ponosa na naš hrvatski narod i sve ono što smo izdržali u stvaranju neovisne i slobodne Republike Hrvatske. Osim toga, ponosni smo što je film sniman na području Osječko-baranjske županije, u Dalju, Gorjanima, oko Osijeka i Đakova, čime pronosi ljepote naše Slavonije i govori kako se danas razvijamo, kojim putem idemo i koje su naše prednosti

Osijek je rat preživio i uzdigao se i s razlogom je bio i ostao nepokoreni grad, na što smo ponosni. Film „260 dana“ je film za generacije jer govori o tome kako je nastala naša država, koju požrtvovnost su dali hrvatski branitelji. To je ono što ne smijemo nikad zaboraviti i iz tog razloga, ovaj film čuva onu najsnažniju emociju na nastanak hrvatske države

Vrijeme Domovinskog rata vrijeme je velike borbe hrvatskog naroda za slobodu i neovisnost, a ovaj film govori o silnoj brutalnosti rata i svim događanjima koja su pogađala ne samo vojnike, već i civile. Ono što je najvažnije, film donosi istinu o Domovinskom ratu, o patnji jedne obitelji, ali i cijelog naroda. Vjerujem da će film na pravi način promovirati i Osječko-baranjsku županiju, pokazujući da imamo potencijala za vrhunsku filmsku produkciju, a mi ćemo rado biti podrška i domaćin budućih filmskih ostvarenja

U ime cijele ekipe zahvaljujem se na svemu što su nam pružili za vrijeme snimanja filma. Jedva čekam ponovno doći u Slavoniju s nekim novim projektom

Ova priča predstavlja iskustva i mnogih drugih ljudi u događajima kojima su se zbili prije samo 34 godine. Stoga mi je bila velika čast sudjelovati u stvaranju takvog filma

U prepunoj dvorani Gradski vrt u nedjelju (2. studenog 2025. godine) je održana premijera filma „“, nastalog prema autobiografskom romanu. Riječ je o filmu čiju režiju potpisuje, a svoj su obol dala i svjetski poznata imena poputdonoseći potresnu priču o stradanju hrvatskoga naroda tijekom Domovinskog rata ispričanu kroz oči desetogodišnjeg dječaka. Obitelj Gubina prošla jeu srpskom logoru tijekom kojeg su bili izloženi strašnom psihičkom i fizičkom nasilju, a danas i ovim filmom žele poslati poruku mira. Svjetskoj premijeri nazočili su i županicate gradonačelnik Grada Osijeka– kazala je županica.Gradonačelnik Grada Osijeka Ivan Radić naglasio jeza hrvatsku filmsku industriju, ali i grad Osijek. –– rekao je Radić.Uoči premijere filma županica Nataša Tramišak ugostila jeu prostorijama Osječko-baranjske županije zahvalivši im se na vrhunskom ostvarenju.– naglasila je županica.Redateljzahvalio se županici na prijemu i na podršci tijekom snimanja filma. –– rekao je Sedlar.koji je utjelovio mladog Marijana Gubinu izrazio je zadovoljstvo što je bio dio filmske ekipe, ali i veliku odgovornost da ispriča tako snažnu priču. –– istaknuo je Godber.