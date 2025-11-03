Servisne informacije [3. studenoga 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
03.11.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: U prvom dijelu dana promjenljivo i pretežno oblačno s kišom, mjestimice i izraženijim pljuskovima s grmljavinom. Jutarnja temperatura do 12°C, a dnevna do 15°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 11:00 sati - Ulica Iizidora Kršnjavoga 4, 8-24 par, 27, 32, Bilogorska 1-37 nep, Kalnička 11-45 nep, Ulica Ivane Brlić-Mažuranić 12
od 11:15 do 13:15 sati - Maranjska ulica 6-68 par, Vijenac Ivana Česmičkog 5, Zagorska 16
od 13:00 do 14:00 sati - Dunavska 36-68 par, 35-51 nep, Krbavska ulica 2-36 par, 1-21 nep, Savska 60, 37-77 nep, Ulica sv. Josipa Radnika 21-31 nep, 31/a, Unska 2-24 par, 24/a, 1-25 nep, Vrbaska 4-32 par, 3-33 nep, Zrmanjska 3-25 nep
Antunovac
od 11:00 do 14:00 sati - Gospodarska zona Antunovac 25, 47
Tenja
od 8:30 do 11:00 sati - Petra Preradovića 2-22 par, 1-21 nep, Ulica svete Ane 88-124 par, 97-115/p
Josipovac
od 9:30 do 11:30 sati - Josipa Kozarca 7/a, 9-13 nep, 13/b, 15-19 nep, 23, Nova Dalmacija 60, 27-47 nep
Čepin
od 11:30 do 12:30 sati - Osječka 206, 191. Biokovska 60-66 par, 19-29 nep, Gušće 2, 1, 5, kKalnička 52-82 par, Ulica Ivanščice 2-14 par, 1-15 nep, Ulica Papuka 24/a, 26-56 par, 31-69 nep, uUčka ulica 2-18 par, 1-17 nep, Vratnička ulica 13-29 nep
Livana
od 11:30 do 12:30 sati - Cvjetna 4-36 par, 1-35 nep, Kolođvarska 2, Mirna 1-17 nep, Omladinska 2-148 par, 1-155 nep, Tiha ulica 1-5 nep, Travna ulica 60, 1-27 nep, Travna 1, Vrtna ulica 2-34 par, 1, 21, 31-33 nep, 43, Šumska 2, Željeznička 1-15 nep, Ulica svetog Leopolda Bogdana Mandića 312-324 par, 247-259 nep
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [03.-07.11.2025.] [program]
Kino:
- Kino Urania [29.10.-5.11.2025.] [program]
- CineStar Osijek [30.10.-05.11.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige "Odabrali knjižničari" [program, 2025.]
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Simpozij zdravstva 2025. - SIZOS
- Doživite čaroliju ‘Orašara’ u Osijeku – prodaja ulaznica počinje u ponedjeljak!
