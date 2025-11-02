70-godišnjakinju

lažno predstavila

hitnu operaciju

4.500 eura i nakit

500 eura

Nepoznata muška osoba nazvala je 31. listopada u popodnevnim satimaiz Osijeka, koja joj sekao liječnik te ju doveo u zabludu.Nakon što je zatražio predujam zanjene kćeri, 70-godišnjakinja je nepoznatoj ženskoj osobi, koja joj je došla na vrata, predalavrijedan oko. Ubrzo se ispostavilo da je prevarena, pa je događaj prijavljen policiji, izvijestili su iz policije.Policija traga za prevarantima.