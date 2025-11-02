Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Nepoznata muška osoba nazvala je 31. listopada u popodnevnim satima 70-godišnjakinju iz Osijeka, koja joj se lažno predstavila kao liječnik te ju doveo u zabludu.

Nakon što je zatražio predujam za hitnu operaciju njene kćeri, 70-godišnjakinja je nepoznatoj ženskoj osobi, koja joj je došla na vrata, predala 4.500 eura i nakit vrijedan oko 500 eura. Ubrzo se ispostavilo da je prevarena, pa je događaj prijavljen policiji, izvijestili su iz policije.

Policija traga za prevarantima.


Objavio: Redakcija 031




