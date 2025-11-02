S ceste "skinut" neispravan BMW: tehnički pregled otkrio devet nedostataka
02.11.2025. 9:30
Na južnoj osječkoj obilaznici 31. listopada u 12.15 sati zaustavljen je osobni automobil marke BMW, koji je zbog sumnje na tehničku neispravnost, upućen na izvanredni tehnički pregled.
Na tehničkom pregledu utvrđeno je pet većih i četiri opasna nedostatka, zbog kojih je vozilo isključeno iz prometa oduzimanjem registracijskih pločica, izvijestili su iz policije.
Vozaču je izdan prekršajni nalog s kaznom od 260 eura.
Foto: PU osječko-baranjska
Na tehničkom pregledu utvrđeno je pet većih i četiri opasna nedostatka, zbog kojih je vozilo isključeno iz prometa oduzimanjem registracijskih pločica, izvijestili su iz policije.
Vozaču je izdan prekršajni nalog s kaznom od 260 eura.
Foto: PU osječko-baranjska
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)