tehničku neispravnost

izvanredni

pet većih i četiri opasna nedostatka

oduzimanjem

260 eura

Foto: PU osječko-baranjska

Na južnoj osječkoj obilaznici 31. listopada u 12.15 sati zaustavljen je osobni automobil marke BMW, koji je zbog sumnje na, upućen natehnički pregled.Na tehničkom pregledu utvrđeno je, zbog kojih je vozilo isključeno iz prometaregistracijskih pločica, izvijestili su iz policije.Vozaču je izdan prekršajni nalog s kaznom od