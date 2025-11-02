Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Na južnoj osječkoj obilaznici 31. listopada u 12.15 sati zaustavljen je osobni automobil marke BMW, koji je zbog sumnje na tehničku neispravnost, upućen na izvanredni tehnički pregled.

Na tehničkom pregledu utvrđeno je pet većih i četiri opasna nedostatka, zbog kojih je vozilo isključeno iz prometa oduzimanjem registracijskih pločica, izvijestili su iz policije.

Vozaču je izdan prekršajni nalog s kaznom od 260 eura.


Foto: PU osječko-baranjska


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Pomeranac BOO ...
Pomeranac Boo stenci. ...
Najmanje pudle, od...
Najmanje pudle, od naj...
Prodajem vesele be...
Imamo mužjake i muške ...
Toy teacup crvena ...
Na prodaju štenci, 2 m...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:113

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa