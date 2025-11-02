Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Iznadprosječno toplo vrijeme obilježilo je prošli tjedan, ali i vikend. No, u novom tjednu koji je tek pred nama stiže hladnije vrijeme.

Danas će biti djelomice sunčano vrijeme, a navečer sa zapada stiže jače naoblačenje. Dnevna temperatura do 24°C.

Ponedjeljak donosi u prvom dijelu dana promjenjivo i pretežno oblačno s kišom, mjestimice i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Jutarnja temperatura do 12°C, a dnevna do 15°C.

U utorak sunčanije, ali hladnije. Bit će pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren zapadni vjetar. Jutarnja temperatura do 5°C, a dnevna do 12°C. Sunčano vrijeme nastavit će se i u srijedu. No, u ostatku tjedna jutra će biti hladna, temperatura tek do 3°C. Danju će biti nešto toplije, do 14°C.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




