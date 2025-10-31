Svih svetih i Dušnog dana

Nataša Tramišak

Josip Miletić i Goran Ivanović

Tihomir Florijančić

Kapelice Kraljice Mira

Centralnom groblju

Uoči blagdana Svih svetih i Dušnog dana polažemo vijence i palimo svijeće za sve naše poginule i nestale hrvatske branitelje tijekom Domovinskog rata, kao i za one koji su umrli nakon rata. Iskazujemo im dužno poštovanje i počast za svu žrtvu koju su podnijeli tijekom stvaranja naše Domovine. Uz to, odlazimo na groblja i prisjećamo se svojih najmilijih koji su živjeli na ovim prostorima i na taj način molimo za njih i njihove duše, pokazujući time svoj kršćanski duh

Tihomir Florijančić

Već tridesetak godina uoči ovog blagdana odajemo dužno poštovanje svima onima koji su ugradili ono najvrijednije što su imali – svoj život, u obranu naše Domovine, a to su naši branitelji, ali i sve civilne žrtve koje su poginule u vrijeme Domovinskog rata. Poklonit ćemo se i pomoliti svima njima, kao i svim građanima grada Osijeka koji su naš grad stvarali i bili prije nas zalog budućnosti da on ostane grad tolerancije, zajedništva i mira u budućnosti

Tekst i foto: OBŽ

U povodu blagdanažupanica, zamjenici županice, predsjednik Gradskog vijeća Grada Osijekate predstavnici braniteljskih i ostalih udruga proisteklih iz Domovinskog rata danas (31. listopada 2025. godine) položili su vijence i zapalili svijeće kod, a potom i nakod zajedničke grobnice za neidentificirane žrtve iz Domovinskog rata.– kazala je županica.Predsjednik Gradskog vijeća Grada Osijekatakođer se poklonio žrtvi hrvatskih branitelja koji su, nas kaže, trajno zadužili svojim hrabrim činom. –– rekao je Florijančić.,