Položeni vijenci i zapaljene svijeće uoči Svih svetih: Počast poginulim braniteljima i svim preminulima
31.10.2025. 17:17
U povodu blagdana Svih svetih i Dušnog dana županica Nataša Tramišak, zamjenici županice Josip Miletić i Goran Ivanović, predsjednik Gradskog vijeća Grada Osijeka Tihomir Florijančić te predstavnici braniteljskih i ostalih udruga proisteklih iz Domovinskog rata danas (31. listopada 2025. godine) položili su vijence i zapalili svijeće kod Kapelice Kraljice Mira, a potom i na Centralnom groblju kod zajedničke grobnice za neidentificirane žrtve iz Domovinskog rata.
- Uoči blagdana Svih svetih i Dušnog dana polažemo vijence i palimo svijeće za sve naše poginule i nestale hrvatske branitelje tijekom Domovinskog rata, kao i za one koji su umrli nakon rata. Iskazujemo im dužno poštovanje i počast za svu žrtvu koju su podnijeli tijekom stvaranja naše Domovine. Uz to, odlazimo na groblja i prisjećamo se svojih najmilijih koji su živjeli na ovim prostorima i na taj način molimo za njih i njihove duše, pokazujući time svoj kršćanski duh – kazala je županica.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Osijeka Tihomir Florijančić također se poklonio žrtvi hrvatskih branitelja koji su, nas kaže, trajno zadužili svojim hrabrim činom. – Već tridesetak godina uoči ovog blagdana odajemo dužno poštovanje svima onima koji su ugradili ono najvrijednije što su imali – svoj život, u obranu naše Domovine, a to su naši branitelji, ali i sve civilne žrtve koje su poginule u vrijeme Domovinskog rata. Poklonit ćemo se i pomoliti svima njima, kao i svim građanima grada Osijeka koji su naš grad stvarali i bili prije nas zalog budućnosti da on ostane grad tolerancije, zajedništva i mira u budućnosti – rekao je Florijančić.,
Tekst i foto: OBŽ
