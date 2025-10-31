Ivan Radić

Radićevoj ulici

Ulice Hrvatske Republike do Reisnerove ulice

Danas otvaramo za promet Radićevu ulicu, koja je bila zatvorena zbog loše izvedenih radova tvrtke Swietelsky na modernizaciji tramvajske infrastrukture. Nakon što su se pojavile pukotine, izvođač je sve nedostatke otklonio o svom trošku

Da smo ignorirali problem, nakon isteka garancijskog roka sve bi morali platiti građani. Neću gurati probleme pod tepih, čak i kad ih nisam prouzročio. Naš je zadatak rješavati ih. Slaba nam je to utjeha dok stojimo u gužvama, ali moramo se brinuti i boriti za naš grad kako se ne bi ponavljale greške prijašnjih uprava. Danas imamo situaciju da se po S-cesti gotovo ne može voziti jer je nekvalitetno napravljena. Grad tada, nažalost, nije reagirao u garancijskom roku, pa ćemo sada sanaciju platiti iz Gradskog proračuna

Takve slučajeve imali smo i u Strossmayerovoj i Županijskoj ulici. Riječ je o jednom te istom projektu koji je prolazio kroz 11 različitih ulica na području grada. Po ugovoru sklopljenom po žutom FIDIC-u, dokle god izvođač prihvaća sanirati nedostatke o svom trošku, Grad ne može raskinuti ugovor. No mi pomno pratimo situaciju i reagiramo na svaku pojavu pukotina

Obnovili smo kolničku konstrukciju, uredili 37 parkirališnih mjesta, od čega tri za osobe s invaliditetom. Postavljeno je 13 zelenih otoka, posađeno 15 stabala i 20 ukrasnih grmova, a slijedi sadnja još 800 grmova. Ukupna vrijednost radova iznosila je 180.000 eura, od čega je 130.000 eura građevinski, a 50.000 eura hortikulturni dio. Radove je izvela gradska tvrtka Unikom

Igor Pandžić

Na dionici od Ulice Hrvatske Republike do Reisnerove izvedena je rekonstrukcija nosivog i habajućeg sloja asfalta u debljini od šest centimetara. Posadili smo 15 stabala gorskog javora i 20 kuglastih grmova, a cijeli je prostor obogaćen mješavinom zemlje i supstrata za bolje ukorjenjivanje. Bit će posađeno još preko 800 grmova i 900 ukrasnih trava, čime će Radićeva ulica dobiti izgled kakav imaju Ribarska, Strossmayerova i Kapucinska ulica. Radovi su trajali mjesec dana

Tekst i foto: Osijek.hr

