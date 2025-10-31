Studeni donosi nove STEM priče: mjesec otkrivanja, igre i znatiželje
31.10.2025. 15:43
Nakon uspješnog početka jesenskog, drugog po redu, ciklusa, projekt „Priče iz STEM-a“ nastavlja svoj put kroz svijet znanosti, igre i mašte. Studeni donosi pregršt novih radionica koje će mališane od 4 do 10 godina povesti u nove avanture – od pokusa koji mijenjaju boje i oblike, do braingyma i kreativnog istraživanja prirode.
Projekt, koji se provodi na području Osječko-baranjske županije, osmišljen je kako bi djeci približio znanost na jednostavan, zabavan i pristupačan način. U prva dva ciklusa radionica sudjelovalo je već nekoliko stotina malih istraživača i istraživačica, a planirano je da tijekom trogodišnjeg trajanja projekta čak 900 djece sudjeluje u više od tisuću radionica.
Znanost kroz priče i igru
„Priče iz STEM-a“ nisu samo radionice – one su putovanje kroz ideje, osjećaje i otkrića. Djeca uče o zdravlju, okolišu, emocijama i tehnologiji, a sve to kroz igru i zabavu. Svaki susret otvara nova vrata znatiželje: od slaganja i istraživanja do pokusa s vodom, biljkama i svjetlom.
Radionice vode učitelji i učiteljice s bogatim iskustvom i preporukom Agencije za odgoj i obrazovanje, koji znaju kako spojiti igru, maštu i učenje u jedno uzbudljivo iskustvo.
Kalendar radionica za studeni 2025.
Kako bi svi zainteresirani mogli lakše planirati svoje sudjelovanje, objavljen je kalendar radionica za studeni. U njemu se nalaze svi termini, lokacije i teme radionica koje će se održavati diljem županije.
Kalendar možete pogledati ovdje.
Projekt „Priče iz STEM-a“ pokazuje da učenje može biti veselo, dinamično i puno iznenađenja, a posebno kada se znanost spoji s pričom i dječjom maštom.
Ako vaše dijete voli istraživati, slagati, pitati i otkrivati – studeni je pravi trenutak da se pridružite u STEM avanturi.
Jer, kad se znanost pretvori u igru, svaka priča postaje nova pustolovina!
Projekt provodi Nansen dijalog centar u suradnji s partnerima: STEAM centar, Medicinski fakultet Osijek, DV Osijek, DV „Zvončić“ Čepin, DV „Radost“ Darda te DV „Snjeguljica“. Priče iz STEM-a financijski su podržane sredstvima Europske unije kroz ESF+ i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
