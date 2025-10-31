Kulturni centar Osijek donosi bogat program početkom studenoga
31.10.2025. 12:27
Ovaj tjedan u Kulturnom centru Osijek:
Nedjelja, 2. studenoga 2025.
20.00 sati - KREŽMIN CIKLUS: HRVATSKI BAROKNI ANSAMBL / KOMORNI ZBOR MEGARON (Slovenija)/ FRANKO KLISOVIĆ, dirigent i kontratenor / HANA ILČIĆ, sopran / MISLAV LUCIĆ, tenor / MARIN ČARGO, bas-bariton
Georg Friedrich Händel: Mesija, oratorij, HWV 56
Napomena:
Obavještavamo sve pretplatnike i posjetitelje koncerta da će umjesto najavljenog Zbora Ivan Goran Kovačić pod ravnanjem dirigenta Ivana Šćepanovića, u nedjelju, 2.11. u izvedbi oratorija Mesija s Hrvatskim baroknim ansablom nastupiti ugledni slovenski Komorni zbor MEGARON.
Zbog programskih izmjena i promjena izvođača, primorani su OTKAZATI planirani koncert oratorija MESIJA koji se trebao održati u nedjelju, 2.11. s početkom u 20.00 sati u Dvorani Franjo Krežma.
Program, kao i ostali izvođači ostaju nepromijenjeni i koncert se održava po redovnom rasporedu (Nedjelja, 2.11./20.00 sati/Dvorana Franjo Krežma).
U zamjenu će održati koncert orkestra Panonske filharmonije uz solistički nastup virtuoznog američkog violinista Charlesa Yanga koji će se održati u petak, 7.11. s početkom u 20.00 sati u Dvorani Franjo Krežma.
Posjetitelji s cjelogodišnjom i polugodišnjom pretplatom Krežminog ciklusa u sezoni 2025./2026., kao i oni koji su kupili pojedinačne ulaznice za koncert 2.11., zadržavaju pravo i svoja sjedeća mjesta na koncertu 7.11, uz predočenje pretplatničkih, polugodišnjih i pojedinačnih ulaznica na ulazu na koncert.
Ispričavamo se posjetiteljima za otkazivanje i zahvaljujemo na povjerenju.
Ukoliko ovakva zamjena koncerta posjetiteljima iz bilo kojeg razloga ne odgovara, molimo da nam se jave na e-mail adresu: [email protected].
Lokacija: Dvorana Franjo Krežma
Srijeda, 5. studenoga 2025.
18.00 sati - JOSIPA PAVIČIĆ: „SADA“ /predstavljanje knjige u sklopu Mjeseca hrvatske knjige
Lokacija: Foaje KC-a
20.00 sati - I ŽIVJELE SU SRETNO / predstava /
Režija: Nina Horvat / Uloge: Katarina Baban, Mia Krajcar, Lena Medar, Sara Moser
Lokacija: Dvorana Franjo Krežma
