Kriminalističkim istraživanje

45-godišnjak

19-godišnjak

kamp kućicu

tri šupe

vrijedno

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

policijskih službenika II. PP Osijek i PP Belišće utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da jeiz Dalja počinio kazneno djelo krađe, a da jeiz Belišća počinio više krađa i teških krađa.Naime, utvrđeno je da je 45-godišnjak u razdoblju od godine dana u Erdutu otuđio, koju je 34-godišnjak koristio kao vikendicu, a 19-godišnjak je osumnjičen da je tijekom ovoga mjeseca provalio uu stambenoj zgradi u Belišću te da je iz još jedne šupe i otključanih vozila koja su se nalazi u dvorištu obiteljske kuće odnosio sve što je. Materijalna šteta se utvrđuje, izvijestili su iz policije.Protiv dvojice osumnjičenih slijede prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.