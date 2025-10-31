Iz vikendice nestala kamp-kućica, a iz šupa sve što se moglo nositi!
31.10.2025. 11:07
Kriminalističkim istraživanje policijskih službenika II. PP Osijek i PP Belišće utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 45-godišnjak iz Dalja počinio kazneno djelo krađe, a da je 19-godišnjak iz Belišća počinio više krađa i teških krađa.
Naime, utvrđeno je da je 45-godišnjak u razdoblju od godine dana u Erdutu otuđio kamp kućicu, koju je 34-godišnjak koristio kao vikendicu, a 19-godišnjak je osumnjičen da je tijekom ovoga mjeseca provalio u tri šupe u stambenoj zgradi u Belišću te da je iz još jedne šupe i otključanih vozila koja su se nalazi u dvorištu obiteljske kuće odnosio sve što je vrijedno. Materijalna šteta se utvrđuje, izvijestili su iz policije.
Protiv dvojice osumnjičenih slijede prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
