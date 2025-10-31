750 eura potpore za studente umjetnosti: Rotary Klub Osijek Academia ponovno pokazao humanost
31.10.2025. 8:10
Rotary Klub Osijek Academia još je jednom pokazao koliko cijeni studente Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Četvero studenata Akademije za umjetnost i kulturu ove je akademske godine 2025./2026. dobilo jednokratnu financijsku potporu od 750 eura.
Sredstva za pomoć prikupljena su kroz humanitarnu aukciju umjetničkih djela Studenti za studente na kojoj su rotarijanci i prijatelji Kluba kupnjom studentskih likovnih radova prikupili sredstva za potporu kolegama s Akademije.
Donacije su studentima uručili guverner Rotary Districta 1913 Tomislav Paškvalin i predsjednica Kluba Maja Brust Nemet, koji su tom prilikom istaknuli važnost zajedništva i međusobne podrške unutar akademske i šire lokalne zajednice.
„Rotary Klub Osijek Academia humanitarna je organizacija posvećena unapređenju visokoškolskog obrazovanja u našoj lokalnoj zajednici. Naše aktivnosti uključuju davanje stipendija i potpora, (su)organiziranje znanstvenih i stručnih konferencija i drugih događaja koje pružaju podršku studentima u potrebi. Predani smo pozitivnom utjecaju i promicanju vrijednosti obrazovanja. Naš je cilj pružiti potporu studentima koji doprinose kulturnom životu grada Osijeka i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera. Vjerujemo da ovakve inicijative potiču mlade umjetnike da ustraju na svom putu“, istaknula je predsjednica Kluba Maja Brust Nemet te ujedno zahvalila svim članovima Kluba, posebice novopridruženim članovima, prijateljima, supružnicima, znanstvenicima, studentima stipendistima i članovima Rotaract Cluba Osijek koji su svojim dolaskom i podrškom uveličali ovu svečanost.
Humanitarna aukcija Studenti za studente okupila je zajednicu oko ideje uzajamne pomoći i poticanja kreativnosti među mladima, a Rotary Klub Osijek Academia nastavit će djelovati u skladu s rotarijanskim načelima humanosti, zajedništva i podrške obrazovanju.
Tekst i foto: RC Osijek Academia
