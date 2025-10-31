Rotary Klub Osijek Academia

Rotary Klub Osijek Academia humanitarna je organizacija posvećena unapređenju visokoškolskog obrazovanja u našoj lokalnoj zajednici. Naše aktivnosti uključuju davanje stipendija i potpora, (su)organiziranje znanstvenih i stručnih konferencija i drugih događaja koje pružaju podršku studentima u potrebi. Predani smo pozitivnom utjecaju i promicanju vrijednosti obrazovanja. Naš je cilj pružiti potporu studentima koji doprinose kulturnom životu grada Osijeka i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera. Vjerujemo da ovakve inicijative potiču mlade umjetnike da ustraju na svom putu

Tekst i foto: RC Osijek Academia



još je jednom pokazao koliko cijeni. Četvero studenataove je akademske godine 2025./2026. dobilo jednokratnu financijsku potporu odSredstva za pomoć prikupljena su krozumjetničkih djelana kojoj su rotarijanci i prijatelji Kluba kupnjom studentskih likovnih radova prikupili sredstva za potporu kolegama s Akademije.Donacije su studentima uručili guverner Rotary Districta 1913i predsjednica Kluba, koji su tom prilikom istaknuli važnost zajedništva i međusobne podrške unutar akademske i šire lokalne zajednice.“, istaknula je predsjednica Klubate ujedno zahvalila svim članovima Kluba, posebice novopridruženim članovima, prijateljima, supružnicima, znanstvenicima, studentima stipendistima i članovima Rotaract Cluba Osijek koji su svojim dolaskom i podrškom uveličali ovu svečanost.Humanitarna aukcija Studenti za studente okupila je zajednicu oko idejekreativnosti među mladima, a Rotary Klub Osijek Academia nastavit će djelovati u skladu s rotarijanskim načelima humanosti, zajedništva i podrške obrazovanju.