Vijesti::Communis
Portanova će i u studenom nastaviti biti omiljeno mjesto dobre zabave, ukusnih zalogaja i nezaboravnih obiteljskih trenutaka. Ovog vikenda uživamo u Halloween čaroliji, novim okusima i shoppingu, a već sljedeći vikend očekuje nas prava životinjska avantura!

Uskoro u Portanovi – MINI ZOO! Jeste li ikada u ruci držali zmiju ili pričali s papigom? U subotu, 8. studenog, Portanova se pretvara u pravo malo carstvo životinja – stiže Mini ZOO! Posjetitelje očekuje nezaboravno iskustvo upoznavanja egzotičnih životinja – papiga, guštera, zmija i drugih fascinantnih bića. Djeca i odrasli moći će ih promatrati izbliza, saznati zanimljive činjenice o njima, a uz stručni nadzor edukatora – neke od njih i dotaknuti!

Pripremite fotoaparate i doživite avanturu za cijelu obitelj kakvu još niste iskusili – ulaz je besplatan!

Twister Halloween Party – zabava koja ledi, ali i nasmijava! Ovog petka, 31. listopada od 18 do 20 sati, Twister Fun Park postaje najzabavnije (i najstrašnije) mjesto u gradu! „Magla se širi, škrinja je zaključana, knjiga čarolija davno je ukradena...” – počinje potraga za čarobnim simbolima u najcool igranoj avanturi Misterij nestale knjige čarolija!

Maskirane mališane očekuje čitav niz spooky izazova, slatkih zalogaja, monster utrka i karaoke zabave. Program je namijenjen djeci od 4 do 12 godina, traje dva sata, a ulaznice (22,90 €) potrebno je unaprijed rezervirati na broj 031 496 256 – jer broj mjesta je ograničen!

SPUD – novi gastronomski hit ispred Portanove! Još jedan razlog više za posjet Portanovi su SPUD krumpiri koji su napokon stigli u Osijek! Ovaj street food koncept, koji gdje god se pojavi izaziva redove, od sada možete pronaći ispred Portanove, kod Interspara. Njihov recept za uspjeh? Savršeno pečeni krumpiri punjeni raznim kombinacijama – od piletine, svinjetine i graha, do maštovitih umaka i dodataka.

Brzo, fino, zasitno i s osmijehom – SPUD je novi gastronomski must-try u gradu!

Portastična srijeda – već sljedeći tjedan! Omiljeni dan svih shopping entuzijasta – Portastična srijeda – vraća se 5. studenog! Očekuju vas odlični popusti i posebne ponude u brojnim trgovinama – savršena prilika da obnovite jesensku garderobu, ulovite modne favorite ili pronađete poklone za najmilije.

Nedjelja je radna! Na Dan Svih svetih, 1. studenog, trgovine u Portanovi neće raditi, dok će 2. kat raditi prema prilagođenom radnom vremenu. Ali već u nedjelju, 2. studenog, Portanova ponovno otvara svoja vrata – sve trgovine i ugostiteljski prostori radit će prema redovnom rasporedu od 9 do 21 sat.

Točno radno vrijeme svih trgovina i sadržaja uvijek možete provjeriti na Portanova.hr.

Portanova – mjesto gdje svaki vikend donosi nešto novo!

Ovaj vikend prepustite se shoppingu, Halloween zabavi i novim okusima, a sljedeći vikend rezervirajte za druženje s egzotičnim životinjama u Mini ZOO-u!


[Sponzorirani članak]


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Moj profil

