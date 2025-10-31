Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: U noći i ujutro promjenljivo oblačno, na zapadu lokalno s malo kiše. Zatim djelomice, ponegdje i pretežno sunčano. Ujutro i navečer na kopnu mjestimice magla. Jutarnja temperatura do 11°C, a dnevna do 22°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek
od 8:00 do 10:00 sati - Bihaćka 2, 2/a, 4-30 par, 30/a, 32, Laslovačka ulica 15/a, 17-21 nep, 21/a, 23-27 nep
od 10:00 do 12:00 sati - Kozjačka ulica 2-44

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [28.10.-02.11.2025.] [program]

Kino:
- Kino Urania [29.10.-5.11.2025.] [program]
- Kino Urania: kinesis festival
- CineStar Osijek [30.10.-05.11.2025.] [program]

Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Kistom kroz san" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba radova od kolaža "S cvijećem kroz život" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba rukotvorina od drveta "Drvena bajka u knjižnici" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige "Odabrali knjižničari" [program, 2025.]
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže



 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Toy Pudle na pr...
Nasa odgajivacnica se ...
Mini Pudla prelepi...
Na prodaju stenad mini...
Doberman PRELEP...
Na prodaju doberman st...
Velški Korgi pembr...
Prelepi stenci korgija...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:179

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa