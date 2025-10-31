Servisne informacije [31. listopada 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
31.10.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: U noći i ujutro promjenljivo oblačno, na zapadu lokalno s malo kiše. Zatim djelomice, ponegdje i pretežno sunčano. Ujutro i navečer na kopnu mjestimice magla. Jutarnja temperatura do 11°C, a dnevna do 22°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 10:00 sati - Bihaćka 2, 2/a, 4-30 par, 30/a, 32, Laslovačka ulica 15/a, 17-21 nep, 21/a, 23-27 nep
od 10:00 do 12:00 sati - Kozjačka ulica 2-44
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [28.10.-02.11.2025.] [program]
Kino:
- Kino Urania [29.10.-5.11.2025.] [program]
- Kino Urania: kinesis festival
- CineStar Osijek [30.10.-05.11.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Kistom kroz san" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba radova od kolaža "S cvijećem kroz život" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba rukotvorina od drveta "Drvena bajka u knjižnici" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige "Odabrali knjižničari" [program, 2025.]
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
