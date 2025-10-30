Povećan promet kod groblja: policija savjetuje oprez
30.10.2025. 12:12
Povodom blagdana Svih svetih i Dušnog dana na području svih gradova u Osječko-baranjskoj županiji očekuje se povećan promet vozila i kretanja građana, posebno na prilaznim cestama prema grobljima.
Na svim važnijim cestovnim pravcima, kao i prilaznim cestama prema grobljima, nalazit će se policijskih službenici i prometne ophodnje, kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje cestovnog prometa.
Sve sudionike u prometu policija poziva na povećan oprez, poštivanje prometnih propisa i uputa policijskih službenika.
Vozače i ostale sudionike u prometu savjetuju:
- da se prilaznim cestama grobljima kreću smanjenom brzinom kretanja zbog brojnih parkiranih vozila uz rub prometnice i pješaka koji prelaze cestu ili se kreću uz rub ceste,
- pri dolasku u blizinu groblja pozivamo vozače da ne parkiraju vozila na mjestima na kojima nije dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje vozila, a posebno ne na mjestima i na način da ometaju promet vozila cestom ili onemogućuju izlaz drugim vozilima na cestu,
- pješacima i biciklistima skrećemo pozornost na povećani oprez pri kretanju u prometu, a posebno prilikom prelaska kolnika te ih pozivamo da za svoje kretanje pješaci koriste pješačke, a biciklisti biciklističke staze.
Građane pozivaju da zbog prometnih gužvi za dolazak na groblja koriste javni gradski prijevoz.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
