Svih svetih i Dušnog dana

Osječko-baranjskoj županiji

povećan promet vozila i kretanja građana

povećan oprez

Vozače i ostale sudionike u prometu savjetuju:

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

Povodom blagdanana području svih gradova uočekuje se, posebno na prilaznim cestama prema grobljima.Na svim važnijim cestovnim pravcima, kao i prilaznim cestama prema grobljima, nalazit će se policijskih službenici i prometne ophodnje, kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje cestovnog prometa.Sve sudionike u prometu policija poziva na, poštivanje prometnih propisa i uputa policijskih službenika.- da se prilaznim cestama grobljima kreću smanjenom brzinom kretanja zbog brojnih parkiranih vozila uz rub prometnice i pješaka koji prelaze cestu ili se kreću uz rub ceste,- pri dolasku u blizinu groblja pozivamo vozače da ne parkiraju vozila na mjestima na kojima nije dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje vozila, a posebno ne na mjestima i na način da ometaju promet vozila cestom ili onemogućuju izlaz drugim vozilima na cestu,- pješacima i biciklistima skrećemo pozornost na povećani oprez pri kretanju u prometu, a posebno prilikom prelaska kolnika te ih pozivamo da za svoje kretanje pješaci koriste pješačke, a biciklisti biciklističke staze.Građane pozivaju da zbog prometnih gužvi za dolazak na groblja koriste javni gradski prijevoz.