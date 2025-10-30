Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Povodom blagdana Svih svetih i Dušnog dana na području svih gradova u Osječko-baranjskoj županiji očekuje se povećan promet vozila i kretanja građana, posebno na prilaznim cestama prema grobljima.

Na svim važnijim cestovnim pravcima, kao i prilaznim cestama prema grobljima, nalazit će se policijskih službenici i prometne ophodnje, kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje cestovnog prometa.

Sve sudionike u prometu policija poziva na povećan oprez, poštivanje prometnih propisa i uputa policijskih službenika.

Vozače i ostale sudionike u prometu savjetuju:
- da se prilaznim cestama grobljima kreću smanjenom brzinom kretanja zbog brojnih parkiranih vozila uz rub prometnice i pješaka koji prelaze cestu ili se kreću uz rub ceste,
- pri dolasku u blizinu groblja pozivamo vozače da ne parkiraju vozila na mjestima na kojima nije dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje vozila, a posebno ne na mjestima i na način da ometaju promet vozila cestom ili onemogućuju izlaz drugim vozilima na cestu,
- pješacima i biciklistima skrećemo pozornost na povećani oprez pri kretanju u prometu, a posebno prilikom prelaska kolnika te ih pozivamo da za svoje kretanje pješaci koriste pješačke, a biciklisti biciklističke staze.

Građane pozivaju da zbog prometnih gužvi za dolazak na groblja koriste javni gradski prijevoz.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Doberman šten...
Odgajivacnica pasa "Ha...
Kovrdžavi bišon ...
Na prodaju prelepi šte...
DJELATNIKE TRAŽIM...
Ag potražuje djelatnik...
Plavi i merle egzo...
– Na prodaju plavi i m...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:169

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa