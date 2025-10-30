Više od 6 tisuća eura nestalo u 'sekundi': Maskirani razbojnik opljačkao kladionicu
30.10.2025. 11:26
Operativno dežurstvo I. PP Osijek s ispostavom Čepin jučer je u 19.35 sati zaprimilo dojavu da se u kladionici na postajnom području dogodilo kazneno djelo razbojništva.
Izlaskom na mjesto događaja utvrđeno je da je nepoznati maskirani muškarac ušao u kladionicu, gdje je uz prijetnju oružjem od djelatnice uzeo više od šest tisuća eura, a potom se s mjesta događaja udaljio u nepoznatom smjeru, izvijestili su iz policije.
Policija traga za počiniteljem.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
