Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Operativno dežurstvo I. PP Osijek s ispostavom Čepin jučer je u 19.35 sati zaprimilo dojavu da se u kladionici na postajnom području dogodilo kazneno djelo razbojništva.

Izlaskom na mjesto događaja utvrđeno je da je nepoznati maskirani muškarac ušao u kladionicu, gdje je uz prijetnju oružjem od djelatnice uzeo više od šest tisuća eura, a potom se s mjesta događaja udaljio u nepoznatom smjeru, izvijestili su iz policije.

Policija traga za počiniteljem.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Kobaltni tanjuri...
Porculanski kobalt tan...
Francuski buldog, ...
Francuski buldog ze...
Socijalizirane beb...
Naše bebe marmozeta im...
Kineski Ćubasti Pa...
Imamo u ponudi prelepe...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:162

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa