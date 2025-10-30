Operativno dežurstvo I. PP Osijek

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

s ispostavom Čepin jučer je u 19.35 sati zaprimilo dojavu da se u kladionici na postajnom području dogodilo kazneno djeloIzlaskom na mjesto događaja utvrđeno je da jeušao u kladionicu, gdje je uz prijetnjuod djelatnice uzeo više od, a potom se s mjesta događaja udaljio u nepoznatom smjeru, izvijestili su iz policije.Policija traga za počiniteljem.