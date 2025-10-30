Biciklist u Bizovcu premašio svaku granicu! Napuhao 3,13 promila
30.10.2025. 10:45
Na području PU osječko-baranjske u nadzoru prometa jučer je evidentirano osam vozača (5 bicikla, 2 osobnog automobila i 1 električnog romobila), koji su sudjelovali u prometu pod utjecajem alkohola.
Najveća prisutnost alkohola u krvi utvrđena je u 14.30 sati u Bizovcu, kada je u nadzoru prometa zatečen 44-godišnji vozač bicikla, kojem je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 3,13 promila, izvijestili su iz policije.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
