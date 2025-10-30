PU osječko-baranjske

osam vozača

44-godišnji

3,13 promila

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Na područjuu nadzoru prometa jučer je evidentirano(5 bicikla, 2 osobnog automobila i 1 električnog romobila), koji su sudjelovali u prometu pod utjecajem alkohola.Najveća prisutnost alkohola u krvi utvrđena je u 14.30 sati u Bizovcu, kada je u nadzoru prometa zatečenvozač bicikla, kojem je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od, izvijestili su iz policije.