veći računi

električnu energiju

s 40,65 na 43,65 eura

45,61 eura.

0,091324 eura

0,097189 eura

0,047688 eura

prvom valu smanjenja državnih subvencija

i dalje biti niža nego što bi bila bez mjera

53 eura

115 milijuna eura

47 milijuna

117.000 građana

70 eura

Savjet potrošačima: trošite više noću

osjetno jeftinija

21 i 7 sati

Onaj tko mora štedjeti već se vodi time da troši jeftiniju struju, ali nije ni to baš lako ni jednostavno. Zaposlene majke koje idu sutradan raditi da navečer uključuju perilicu i čekaju da ona završi, to nije baš idealno rješenje. No s obzirom na rast cijena, preporuke su da se racionalno postupa s energijom i da se štedi

Ana Knežević

Skuplji i plin

višim cijenama plina

42 eura

46 eura

48 eura

nflacija u zemlji je i dalje visoka, cijene i dalje rastu, a to znači da će život građanima biti sve skuplji. K tome, ako rastu cijene energenata, to će samo dodatno otežati situaciju jer rast plaća i mirovina ne prati troškove života

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

Od 1. studenoga građane očekujuza. Prema Vladinim izračunima, prosječan račun porast će, a od 1. siječnja 2026. iznosit ćeDo 31. ožujka iduće godine cijena za kućanstva s jednotarifnim brojilom iznosit ćepo kilovatsatu, dok će višetarifni kupci plaćatiu višoj, au nižoj tarifi.Riječ je o, dok se drugi očekuje početkom 2026. godine. Iz Vlade poručuju kako će cijena struje „“, a kućanstva će godišnje uštedjeti. Subvencije za energente ukupno će iznositi, od čegaide građanima.Status ugroženog kupca energenata ima oko, koji će i dalje primati vaučer odmjesečno za troškove električne, plinske i toplinske energije.Struja je noću, pa se računi mogu smanjiti ako se više energije troši između“, poručila je predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošačaUz više račune za struju, od listopada su građani suočeni i s. Račun koji je ranije iznosiosada je narastao na, što je i dalje četiri eura manje nego bez Vladinih mjera. Zahvaljujući subvencijama, kućanstva će godišnje uštedjeti okoKnežević upozorava da popuštanje mjera nije opravdano: „I“.