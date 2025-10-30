Stiže novi val poskupljenja: građanima veći računi za struju, potpore ostaju najugroženijima
30.10.2025. 10:47
Od 1. studenoga građane očekuju veći računi za električnu energiju. Prema Vladinim izračunima, prosječan račun porast će s 40,65 na 43,65 eura, a od 1. siječnja 2026. iznosit će 45,61 eura.
Do 31. ožujka iduće godine cijena za kućanstva s jednotarifnim brojilom iznosit će 0,091324 eura po kilovatsatu, dok će višetarifni kupci plaćati 0,097189 eura u višoj, a 0,047688 eura u nižoj tarifi.
Riječ je o prvom valu smanjenja državnih subvencija, dok se drugi očekuje početkom 2026. godine. Iz Vlade poručuju kako će cijena struje „i dalje biti niža nego što bi bila bez mjera“, a kućanstva će godišnje uštedjeti 53 eura. Subvencije za energente ukupno će iznositi 115 milijuna eura, od čega 47 milijuna ide građanima.
Status ugroženog kupca energenata ima oko 117.000 građana, koji će i dalje primati vaučer od 70 eura mjesečno za troškove električne, plinske i toplinske energije.
Savjet potrošačima: trošite više noću
Struja je noću osjetno jeftinija, pa se računi mogu smanjiti ako se više energije troši između 21 i 7 sati.
„Onaj tko mora štedjeti već se vodi time da troši jeftiniju struju, ali nije ni to baš lako ni jednostavno. Zaposlene majke koje idu sutradan raditi da navečer uključuju perilicu i čekaju da ona završi, to nije baš idealno rješenje. No s obzirom na rast cijena, preporuke su da se racionalno postupa s energijom i da se štedi“, poručila je predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević.
Skuplji i plin
Uz više račune za struju, od listopada su građani suočeni i s višim cijenama plina. Račun koji je ranije iznosio 42 eura sada je narastao na 46 eura, što je i dalje četiri eura manje nego bez Vladinih mjera. Zahvaljujući subvencijama, kućanstva će godišnje uštedjeti oko 48 eura.
Knežević upozorava da popuštanje mjera nije opravdano: „Inflacija u zemlji je i dalje visoka, cijene i dalje rastu, a to znači da će život građanima biti sve skuplji. K tome, ako rastu cijene energenata, to će samo dodatno otežati situaciju jer rast plaća i mirovina ne prati troškove života“.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
