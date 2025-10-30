Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Omiljena jutarnja kava sve više postaje luksuz. Iako su cijene već visoke, nova poskupljenja su na vidiku. Domaći uvoznici i proizvođači kažu da im zbog rasta troškova i cijene sirovine profitabilnost pada.

Na svjetskim burzama kava je u posljednja tri mjeseca poskupjela čak 36 posto, a procjene govore da bi do kraja godine mogla porasti i do 50 posto. Uzrok su suše, carine, inflacija i rekordno niske zalihe.

"Mi Hrvati ćemo se teško odreći kave, vjerujem da je i dvaput skuplja da je ne bismo prestali piti", kaže Loren iz Pule za Dnevnik.hr. Na pitanje koliko bi najviše platili za šalicu kave, Damir iz Pule kaže: "Euro i pol. Jedino ako sam negdje uz more onda mi cijena nije upitna."

Prema podacima tržišta, pakiranje od 250 grama kave u godinu dana poskupjelo je 23 posto, pola kilograma 15 posto, a kilogram – čak tri eura više, odnosno 30 posto.

Ako gledamo u odnosu na klimatološke promjene, moguće je reći da će neke druge zemlje postat prihvatljivije za proizvodnju pa će utjecati na ponudu, a svjedoci smo da su potrošači Europi i Americi nešto smanjivali potražnju“, objašnjava ekonomski stručnjak Hrvoje Japunčić.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


