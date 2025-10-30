kava

luksuz.

nova poskupljenja

pada

36 posto

50 posto

Mi Hrvati ćemo se teško odreći kave, vjerujem da je i dvaput skuplja da je ne bismo prestali piti

Euro i pol. Jedino ako sam negdje uz more onda mi cijena nije upitna

23 posto

15 posto

30 posto

Ako gledamo u odnosu na klimatološke promjene, moguće je reći da će neke druge zemlje postat prihvatljivije za proizvodnju pa će utjecati na ponudu, a svjedoci smo da su potrošači Europi i Americi nešto smanjivali potražnju

Hrvoje Japunčić

Foto: Pixabay.com/Ilustracija