Vijesti::Communis
Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu proizvoda Polutrajna kuhana kobasica, Tlačenica Jerković, LOT broja 20251016HR, upotrijebiti do 16.11.2025., zbog utvrđene bakterije Listeria monocytogenes.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Podaci o proizvodu
Proizvođač: Jadri Trade d.o.o., Švica 152, Otočac


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




