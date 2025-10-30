Ne konzumirajte ovu kobasicu: utvrđena bakterija Listeria monocytogenes!
30.10.2025. 9:02
Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu proizvoda Polutrajna kuhana kobasica, Tlačenica Jerković, LOT broja 20251016HR, upotrijebiti do 16.11.2025., zbog utvrđene bakterije Listeria monocytogenes.
Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu.
Podaci o proizvodu
Proizvođač: Jadri Trade d.o.o., Švica 152, Otočac
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu.
Podaci o proizvodu
Proizvođač: Jadri Trade d.o.o., Švica 152, Otočac
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)