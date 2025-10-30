Državni inspektorat Republike Hrvatske

Polutrajna kuhana kobasica, Tlačenica Jerković

Listeria monocytogenes

nije u skladu

izvijestio je o opozivu proizvoda, LOT broja 20251016HR, upotrijebiti do 16.11.2025., zbog utvrđene bakterijeProizvods Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu.Podaci o proizvoduProizvođač: Jadri Trade d.o.o., Švica 152, Otočac