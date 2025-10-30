Susret mladih iz Osijeka i Banja Luke – zajedničkim projektom do bolje budućnosti
30.10.2025. 8:31
III. Gimnazija Osijek je bila domaćin učenicima i nastavnicima Opće gimnazije Katoličkog školskog centra „blaženi Ivan Merz“ Banja Luka.
III. Gimnazija Osijek i Opća gimnazija Katoličkog školskog centra „blaženi Ivan Merz“ Banja Luka projektni su partneri u Programu prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije je, na prijedlog Povjerenstva za odabir projekata, donio Odluku o dodjeli financijske potpore njihovom projektu „Obrazovanjem za bolju budućnost Hrvata u Banjoj Luci i Osijeku“ u ukupnom iznosu od 34.947,89 €. Vodeći partner je III. Gimnazija Osijek, voditeljica projekta Sanja Galic, prof. i viši knjižničar.
Cilj projekta je jačanje prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine kroz socijalnu i demografsku revitalizaciju pograničnog područja te pružanje potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini s naglaskom na odgoju i obrazovanju i jačanje povezanosti s Hrvatima u Bosni i Hercegovini kroz suradnju između škola partnera.
Projektnim aktivnostima su obnovljene učionice obje škole, a III. Gimnazija Osijek je potpuno obnovila školsku knjižnicu. Uz to su u projektu organizirana dva susreta projektnih partnera: u Banjoj Luci 10. listopada i u Osijeku 24. listopada 2025. U oba susreta učenici i nastavnici su se upoznali s kulturom i poviješću Hrvata u pograničnim područjima dvaju država, te aktivnostima škole domaćina.
Domaćini susreta u Osijeku pripremili su domjenak dobrodošlice nakon čega su svojim gostima pokazali školsku knjižnicu i učionice obnovljene sredstvima iz projekta. Učenici i nastavnici su im pripremili obilazak Tvrđe, povijesnog središta Osijeka, nastup školskog benda Popravni ro©k i dramske skupine s predstavom Hrvatski velikani. Susret je završen zajedničkim ručkom i neformalnim druženjem.
Tekst i foto: Sanja Galic, prof. i viši knjižničar
