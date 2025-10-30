III. Gimnazija Osijek

Tekst i foto: Sanja Galic, prof. i viši knjižničar

je bila domaćin učenicima i nastavnicimaIII. Gimnazija Osijek i Opća gimnazija Katoličkog školskog centra „blaženi Ivan Merz“ Banja Luka projektni su partneri u Programu prekogranične suradnje između. Ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije je, na prijedlog Povjerenstva za odabir projekata, donio Odluku o dodjeli financijske potpore njihovom projektu „Obrazovanjem za bolju budućnost Hrvata u Banjoj Luci i Osijeku“ u ukupnom iznosu od. Vodeći partner je III. Gimnazija Osijek, voditeljica projekta Sanja Galic, prof. i viši knjižničar.Cilj projekta je jačanje prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine krozrevitalizaciju pograničnog područja te pružanje potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini s naglaskom na odgoju i obrazovanju i jačanje povezanosti s Hrvatima u Bosni i Hercegovini kroz suradnju između škola partnera.Projektnim aktivnostima su obnovljene učionice obje škole, a III. Gimnazija Osijek je potpuno obnovila školsku knjižnicu. Uz to su u projektu organizirana dva susreta projektnih partnera: u Banjoj Luci 10. listopada i u Osijeku 24. listopada 2025. U oba susreta učenici i nastavnici su se upoznali sHrvata u pograničnim područjima dvaju država, te aktivnostima škole domaćina.Domaćini susreta u Osijeku pripremili sunakon čega su svojim gostima pokazaliobnovljene sredstvima iz projekta. Učenici i nastavnici su im pripremili obilazak Tvrđe, povijesnog središta Osijeka, nastup školskog bendas predstavom. Susret je završen zajedničkim ručkom i neformalnim druženjem.