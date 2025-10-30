Nogometnog kluba Osijek

Željko Sopić

do ljeta 2026.

Varaždinom

Opus Areni

Widzew Lodza

Alena Petrovića

Moram iskreno reći da smo definitivno na mjestu koje ne odgovara niti Osijeku, niti svim navijačima Osijeka koji ga podupiru i cijeloj Slavoniji. Ne da se nadam, nego sam siguran da ćemo dići Klub iz apatije koja se, moramo reći iskreno, uvukla u momčad. No, poznavajući sebe i ljude koji su me doveli i cijelu Slavoniju, mislim da je vrijeme da se probudimo i da krenemo naprijed

Momčad mu nije nepoznanica

U principu gledao sam sve utakmice, ne samo Osijeka, nego i ostale u HNL-u. Znate, kada ste rođeni u ovoj državi, onda pratite sve, bez obzira što su možda lige negdje drugdje bolje, kvalitetnije, brže, intenzivnije. Ovo je ipak naše domaće i mi jednostavno od toga ne možemo pobjeći. Tako da sam sve pratio. Nažalost, premalo je osvojenih bodova, iako je igra u puno utakmica bila puno bolja nego što je bodovni saldo. Mislim da je kolega Rožman dao sve od sebe da to promijeni, na kraju mu nije uspjelo, ali to je sastavni dio nogometa. Napravit ćemo sve da Osijek ponovno bude na onim granama na kojima je uvijek bio.



temperamenta i načina vođenja utakmice

Znate što su društvene mreže, navijači, svako ima svoje mišljenje, uvažavam svačiji stav. U današnje vrijeme se stvara slika o svakome od nas koju kreiraju mediji. Mislim da sam jedan potpuno normalan čovjek koji samo radi svoj posao s puno entuzijazma i uživam u tome što radim i potpuno sam siguran da ću razbuditi ne samo Osijek, nego i cijelu Slavoniju i da ćemo što prije krenuti prema naprijed.

Vratiti se na pozicije koje nam pripadaju

Alen Petrović

Zahvalio bih se dosadašnjem treneru Rožmanu na proteklom razdoblju koje je proveo kod nas. Ne zaboravimo da nas je prošle sezone uspio izvući iz opasne zone, nažalost, nismo uspjeli ponoviti energiju i entuzijazam koje smo imali početkom ove natjecateljske godine. Želim mu sreću u daljnjem radu. Novom treneru također želim sreću i puno uspjeha s nadom da će nas pomaknuti s mjesta koje ne zaslužujemo i da ćemo se u nastavku sezone vratiti na pozicije za koje mislim da nam po svemu pripadaju. Stvarno se svašta događalo početkom sezone, krenuli smo s puno optimizma to je nažalost splasnulo. Moramo naći novu energiju za nastavak da konačno pružimo zadovoljstvo navijačima, a i svima nama. Ne sumnjam da novi trener ima dovoljno znanja i energije da to prenese i na momčad kojoj je vrijeme da se probudi

Tekst: NK Osijek

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

Novi trenerje! Potpisao je ugovorgodine, dakako s opcijom produljenja suradnje. Momčad će voditi već u nedjeljnom prvenstvenom ogledu sna. Dogovor je brzo postignut i donedavni trener poljskogi bivši uspješni kormilar Gorice i Rijeke bez oklijevanja je prihvatio poziv sportskog direktora Bijelo-plavih, rekao je Sopić odmah po svom dolasku u NK Osijek.Naša momčad novom treneru nikako nije nepoznanica, niti će mu trebati duže vrijeme za upoznavanje.Ovih dana se dosta pričalo o tomu da upravo trener njegovau ovoj situaciji treba Bijelo-plavima….također vjeruje da će Bijelo-plavi brzo imati uzlaznu putanju i osvajati puno više bodova nego do sada:, rekao je naš sportski direktor.