Servisne informacije [30. listopada 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
30.10.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Promjenljivo oblačno. Mjestimice kiša i pljuskovi, u prvom dijelu dana uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega, a zatim i drugdje. Jutarnja temperatura do 8°C, a dnevna do 20°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 10:00 sati - Kalnička 48, Ulica Antuna Kanižlića 50-66 par, 66/a, 68, 68/a, 70-80 par
od 8:00 do 15:00 sati - Bosutska 42/b, 44-64 par, 64/a, 66-68 par, 7-9 nep, 13-17 nep, 17/e-1, Bosutsko naselje 40-66 par, 66/b, 68-98 par, 39-97 nep, Plivska 2-58 par, 1-57 nep, Ramska 20-22 par, Vinkovačka cesta 68, 68/k, Vukanska 11
od 8:30 do 10:30 sati - Dunavska 25-33 nep, Ulica sv. Josipa Radnika 2, 1, 1/a, 3-15 nep, 15/a, 15/b, 17-19 nep, Vrbaska 3/f
od 10:30 do 13:00 sati - Ivana Gundulića 111-123 nep, 123/a, 123/b, 125-143 nep, Ulica Antuna Kanižlića 41-59 nep, 63-67 nep, Kalnička 48, Fruškogorska 2-26 par, 1-21 nep, Vlašička 2-36 par, 1, 1/a, 3-35 nep
Dalj
od 8:00 do 13:00 sati - Antuna Gustava Matoša 2-4 par, 8-10 par, 10/a, 22, 28, 30/a, 32, 34/a, 36, 9-11 nep, Bana Josipa Jelačića 12-48 par, 52-56 par, 58/a, 58/b, 60, 64-68 par, 74-82 par, 82/a, 84, 84/a, 86-90 par, 94-96 par, 96/a, 100-104 par, 104/a, 108-118 par, 122-124par,124/a, 124/b, 126/a, 128/a, 130-134 par, 134/b, 136, 136/a, 19-31 nep, 37, 41-49 nep, 53-63 nep, 67-99 nep, 99/a, 99/b, 99/c, 101, 101/b, 103-107 nep, 107/a, 107/b, 109, 113-119 nep, 119/a, 119/b, 119/c, 119/d, 121-129 nep, 129/a, 131-139 nep,139/a, 141-159 nep, Daria Dujmovića 2, Josipa Krašteka 4, 1-5 nep, 9, 13, 17, Kolodvorska 12-14 par, 20-26 par, 9-11 nep, Mije Džanka - Baje 35, Naselje Vinka Dujića 2-10 par, 10/a, 12-16 par, 1-15 nep, Nova 6-10 par, Petra Kovčalije Pere 1, Slavka Kolara 2, Vladimira Nazora 4-10 par, 16-22 par, 26, 30, 30/a, 34, 34/a, 36, 42, 46/a, 1-5 nep, 9-11 nep, 17-19 nep, 25-29 nep, 33, Željka Svaline 4-6 par, 10-12 par, 16-20 par, 24-30 par, 34-46 par, 50/a, 52, 56-64 par, 68, 72, 3/b, 5-7 nep, 11-13 nep,17-25 nep,31, 31/a, 35, 39-51 nep, 51/a, 53
od 12:00 do 13:00 sati - 30. svibnja 2-28 par, 32-34 par, 38-50 par, 56-68 par, 1-15 nep, 19-33 nep, 37, 37/a, 39-43 nep, 47-49 nep, Gorana Mihaljevića 2-6 par, 6/a, 8, 8/a, 10, 10/a, 12, 12/a, 14, 14/a, 16, 16/a, 16/b, 18-20 par, 20/a, 22-30 par, 34, 34/a, 36, 40, 40/a,42,44/a, 48, 50/a, 52-56 par, 1, 1/a, 3/a, 5, 5/a, 7, 7/a, 9, 9/a, 11-17 nep, 17/a, 19, 19/a, 21-35 nep, 35/a, 37, 37/a, 39-41 nep, 41/b, 43-45 nep, 49/a, 51, 51/a, 53, Ivana Horvata Bećara 2-6 par, 10-18 par, 18/a, 20-22 par, 28, 32, 36/a, 38, 42,44/a,46, 46/a, 48-50 par, 54-56 par, 56/a, 58, 62-64 par, 68-76 par, 80, 1-5 nep, 11, 15-17 nep, 21, 21/a, 23, 29/a, 31-39 nep, 45, 73, 77-81 nep, Josipa Glibušića 4-16 par, 22-26 par, 30-32 par, 36, 40-48 par, 52-72 par, 76-92 par, 96-104 par, 108-132par,136-152 par, 160, 1, 5, 9-13 nep, 17-23 nep, 23/a, 25-49 nep, 49/a, 51, 55, 55/a, 57-71 nep, 77, 81-97 nep, 101-105 nep, Josipa Kozarca 15, Jovice Matina 2, 2/a, 2/b, 6, 6/a, 8-12 par, 12/a, 14-20 par, 20/a, 22/a, 24, 24/a, 26, 26/a, 28-30 par, 30/a,32-36 par, 36/a, 38, 38/a, 40, 40/a, 42-50 par, 50/a, 1, 5-7 nep, 7/a, 9-13 nep, 13/a, 15/a, 15/b, 19, 23-29 nep, 33-37 nep, Stjepana Pavića 2, 2/a, 6-8 par, 16, 16/a, 18-26 par, 34-44 par, 44/a, 46, 1, 1/b, 3, 3/a, 3/b, 5-11 nep, 11/a, 13-19 nep, 21/a,51, Žarkovac 2, 2/a, 4, 4/b, 10-18 par, 22, 28, 34-36 par, 50, 1-13 nep, 19-31 nep, 35, 35/b, 37, 37/a, 37/b, 41, 161
Bez plina
G.Č. Gornji grad
od 12:00 do 14:00 sati - Poljski put I (kbr. 8-14), Ulica Antuna Kanižlića (kbr. 41-67/48b-80)
G.Č. Retfala, M.O. Višnjevac, M.O. Josipovac
od 08:00 do 12:00 sati - Područje cjelokupne gradske četvrti i mjesnog odbora
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [28.10.-02.11.2025.] [program]
Kino:
- Kino Urania [29.10.-5.11.2025.] [program]
- Kino Urania: kinesis festival
- CineStar Osijek [30.10.-05.11.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Kistom kroz san" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba radova od kolaža "S cvijećem kroz život" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba rukotvorina od drveta "Drvena bajka u knjižnici" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige "Odabrali knjižničari" [program, 2025.]
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- ISKRA waldorfska inicijativa: Rekreativne Bothmer igre za odrasle
- Muzej Slavonije Osijek: Otvorenje izložbe "Dajem vam u ruku tamburu: Josip i Leopold Rohrbacher, osječki graditelji glazbala"
- Klub knjižare Nova: Predstavljanje knjige autora Josipa Cvenića "Horizont događanja"
- FFOS: Otvoreni četvrtak "Neuroznanost iza svakodnevice"
