Zračna luka Osijek dobiva novo lice: veći, moderniji i funkcionalniji terminal već na proljeće
29.10.2025. 18:28
Radovi na rekonstrukciji putničkog terminala Zračne luke Osijek u punom su jeku. Počeli su u svibnju ove godine, a njihov završetak planiran je do početka proljeća, kada bi Zračna luka u cijelosti dobila nove vizure, ali i nove sadržaje. Projekt predstavlja ne samo tehničko i građevinsko ulaganje, već i strateški iskorak kojim se osigurava dugoročna održivost i preduvjeti za daljnji razvoj putničkog i cargo prometa. Zračna luka Osijek tako će dobiti veći, moderniji i funkcionalniji prostor, brži protok putnika, odvojene Schengen i non-Schengen tokove, bolji komfor, ali i jaču pregovaračku poziciju prema prijevoznicima.
Kako bi se izravno uvjerili u tijek radova, Zračnu luku Osijek danas (29. listopada 2025. godine) posjetili su županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak i gradonačelnik Grada Osijeka Ivan Radić, a dočekali su ih direktor Zračne luke Tihomir Pejin i nadzorni inženjer Darko Ojvan, direktor tvrtke Respect-ing d.o.o.
– Rekonstrukcija putničkog terminala Zračne luke Osijek jedno je od trenutno najvažnijih i najvećih ulaganja u prometnu infrastrukturu na području Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka. Svjedoci smo brojnih ulaganja u promet, koji je okosnica daljnjeg razvoja gospodarstva i cijelog područja. Sada zaista imamo razloga biti optimistični i zadovoljni jer imamo velika ulaganja od strane Vlade Republike Hrvatske, uz podršku i potporu proračuna Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka, te govorimo o svojevrsnoj renesansi prometne infrastrukture. Na inicijativu tadašnjeg župana Ivana Anušića, Zračna luka Osijek prije osam godina bila je predmet razgovora na sjednicama Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Tada se počelo razgovarati i o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju terminala, i evo - danas svjedočimo radovima koji će u narednim mjesecima biti završeni – kazala je županica Nataša Tramišak.
Naglasila je kako vjeruje da ćemo svi biti ponosni i na izgled ove međunarodne zračne luke te - što je najvažnije - na povećanje broja putnika i linija. – Svi zajedno osluškujemo potrebe naših građana i svih koji žele koristiti ovu zračnu luku, a koji predlažu uvođenje novih linija. To ide svojim tijekom. Na razini Grada Osijeka, Osječko-baranjske županije i resornog ministarstva već razgovaramo o uvođenju novih destinacija i letova. Naravno, pozivamo naše građane da koriste postojeće redovite letove prema Zagrebu, Splitu, Dubrovniku, Puli i Zadru, ali i da podrže uvođenje linija za međunarodne destinacije, primjerice London – dodala je županica te zaključila:
– Geopolitički i geostrateški položaj Zračne luke Osijek govori u prilog tomu da se ona itekako može razvijati i u drugim smjerovima, između ostalog i u cargo prometu, za koji imamo puno potencijala. Zahvaljujem svima, prvenstveno Vladi Republike Hrvatske, na ovom velikom ulaganju, a Osječko-baranjska županija i dalje će nastaviti podržavati rad Zračne luke Osijek.
Gradonačelnik Grada Osijeka Ivan Radić izrazio je zadovoljstvo što radovi na Zračnoj luci napreduju planiranom dinamikom. Podsjetio je kako vrijednost proširenja putničkog terminala iznosi 14,3 milijuna eura te da to ulaganje jako puno znači za grad. – S novim terminalom i staklenom ovojnicom, s modernijim, udobnijim, bržim i komfornijim prostorom očekujemo i dolazak većeg broja putnika. Proširenje putničke zgrade sa 2.200 na 2.800 m² značajno će unaprijediti uslugu. Broj putnika u odnosu na 2021. godinu u Zračnoj luci se utrostručio. Situacija koja nas je dočekala kada sam postao gradonačelnik nije bila bajna - nismo imali nijedan međunarodni let, a od bivših uprava Zračne luke naslijedili smo i određena dugovanja koja smo tadašnji župan Anušić i ja podmirili. Nakon toga uveli smo međunarodne letove prema Münchenu i Londonu, a tu su i PSO letovi prema Dubrovniku, Rijeci, Splitu, Puli i Zadru. Zajedno sa Županijom i Vladom RH radit ćemo na novim letovima i nakon što se proširi terminal – kazao je Radić.
Direktor Zračne luke Osijek Tihomir Pejin istaknuo je kako je završena prva faza radova, koja se odnosila na vanjski dio, dok se u drugoj fazi obavljaju unutarnji radovi. – Unatoč radovima, zračni promet nije zatvoren, nego se odvija tijekom cijele rekonstrukcije putničkog terminala, a od ponedjeljka imamo i zimski red letenja. Do sada su sve faze bile završene u roku i tim tempom nastavljamo dalje. Plan je da se tako radi do 28. ožujka, kada kreće ljetni red letenja, a samim time, nadam se, i prelazak u novi putnički terminal – zaključio je Pejin.
Tekst i foto: OBŽ
Kako bi se izravno uvjerili u tijek radova, Zračnu luku Osijek danas (29. listopada 2025. godine) posjetili su županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak i gradonačelnik Grada Osijeka Ivan Radić, a dočekali su ih direktor Zračne luke Tihomir Pejin i nadzorni inženjer Darko Ojvan, direktor tvrtke Respect-ing d.o.o.
– Rekonstrukcija putničkog terminala Zračne luke Osijek jedno je od trenutno najvažnijih i najvećih ulaganja u prometnu infrastrukturu na području Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka. Svjedoci smo brojnih ulaganja u promet, koji je okosnica daljnjeg razvoja gospodarstva i cijelog područja. Sada zaista imamo razloga biti optimistični i zadovoljni jer imamo velika ulaganja od strane Vlade Republike Hrvatske, uz podršku i potporu proračuna Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka, te govorimo o svojevrsnoj renesansi prometne infrastrukture. Na inicijativu tadašnjeg župana Ivana Anušića, Zračna luka Osijek prije osam godina bila je predmet razgovora na sjednicama Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Tada se počelo razgovarati i o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju terminala, i evo - danas svjedočimo radovima koji će u narednim mjesecima biti završeni – kazala je županica Nataša Tramišak.
Naglasila je kako vjeruje da ćemo svi biti ponosni i na izgled ove međunarodne zračne luke te - što je najvažnije - na povećanje broja putnika i linija. – Svi zajedno osluškujemo potrebe naših građana i svih koji žele koristiti ovu zračnu luku, a koji predlažu uvođenje novih linija. To ide svojim tijekom. Na razini Grada Osijeka, Osječko-baranjske županije i resornog ministarstva već razgovaramo o uvođenju novih destinacija i letova. Naravno, pozivamo naše građane da koriste postojeće redovite letove prema Zagrebu, Splitu, Dubrovniku, Puli i Zadru, ali i da podrže uvođenje linija za međunarodne destinacije, primjerice London – dodala je županica te zaključila:
– Geopolitički i geostrateški položaj Zračne luke Osijek govori u prilog tomu da se ona itekako može razvijati i u drugim smjerovima, između ostalog i u cargo prometu, za koji imamo puno potencijala. Zahvaljujem svima, prvenstveno Vladi Republike Hrvatske, na ovom velikom ulaganju, a Osječko-baranjska županija i dalje će nastaviti podržavati rad Zračne luke Osijek.
Gradonačelnik Grada Osijeka Ivan Radić izrazio je zadovoljstvo što radovi na Zračnoj luci napreduju planiranom dinamikom. Podsjetio je kako vrijednost proširenja putničkog terminala iznosi 14,3 milijuna eura te da to ulaganje jako puno znači za grad. – S novim terminalom i staklenom ovojnicom, s modernijim, udobnijim, bržim i komfornijim prostorom očekujemo i dolazak većeg broja putnika. Proširenje putničke zgrade sa 2.200 na 2.800 m² značajno će unaprijediti uslugu. Broj putnika u odnosu na 2021. godinu u Zračnoj luci se utrostručio. Situacija koja nas je dočekala kada sam postao gradonačelnik nije bila bajna - nismo imali nijedan međunarodni let, a od bivših uprava Zračne luke naslijedili smo i određena dugovanja koja smo tadašnji župan Anušić i ja podmirili. Nakon toga uveli smo međunarodne letove prema Münchenu i Londonu, a tu su i PSO letovi prema Dubrovniku, Rijeci, Splitu, Puli i Zadru. Zajedno sa Županijom i Vladom RH radit ćemo na novim letovima i nakon što se proširi terminal – kazao je Radić.
Direktor Zračne luke Osijek Tihomir Pejin istaknuo je kako je završena prva faza radova, koja se odnosila na vanjski dio, dok se u drugoj fazi obavljaju unutarnji radovi. – Unatoč radovima, zračni promet nije zatvoren, nego se odvija tijekom cijele rekonstrukcije putničkog terminala, a od ponedjeljka imamo i zimski red letenja. Do sada su sve faze bile završene u roku i tim tempom nastavljamo dalje. Plan je da se tako radi do 28. ožujka, kada kreće ljetni red letenja, a samim time, nadam se, i prelazak u novi putnički terminal – zaključio je Pejin.
Tekst i foto: OBŽ
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)