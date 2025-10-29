rekonstrukciji putničkog terminala Zračne luke Osijek

Zračna luka

nove vizure,

nove sadržaje

strateški iskorak

održivost i preduvjeti

Schengen i non-Schengen tokove

Nataša Tramišak

Ivan Radić,

Tihomir Pejin

Darko Ojvan

Rekonstrukcija putničkog terminala Zračne luke Osijek jedno je od trenutno najvažnijih i najvećih ulaganja u prometnu infrastrukturu na području Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka. Svjedoci smo brojnih ulaganja u promet, koji je okosnica daljnjeg razvoja gospodarstva i cijelog područja. Sada zaista imamo razloga biti optimistični i zadovoljni jer imamo velika ulaganja od strane Vlade Republike Hrvatske, uz podršku i potporu proračuna Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka, te govorimo o svojevrsnoj renesansi prometne infrastrukture. Na inicijativu tadašnjeg župana Ivana Anušića, Zračna luka Osijek prije osam godina bila je predmet razgovora na sjednicama Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Tada se počelo razgovarati i o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju terminala, i evo - danas svjedočimo radovima koji će u narednim mjesecima biti završeni

Svi zajedno osluškujemo potrebe naših građana i svih koji žele koristiti ovu zračnu luku, a koji predlažu uvođenje novih linija. To ide svojim tijekom. Na razini Grada Osijeka, Osječko-baranjske županije i resornog ministarstva već razgovaramo o uvođenju novih destinacija i letova. Naravno, pozivamo naše građane da koriste postojeće redovite letove prema Zagrebu, Splitu, Dubrovniku, Puli i Zadru, ali i da podrže uvođenje linija za međunarodne destinacije, primjerice London

Geopolitički i geostrateški položaj Zračne luke Osijek govori u prilog tomu da se ona itekako može razvijati i u drugim smjerovima, između ostalog i u cargo prometu, za koji imamo puno potencijala. Zahvaljujem svima, prvenstveno Vladi Republike Hrvatske, na ovom velikom ulaganju, a Osječko-baranjska županija i dalje će nastaviti podržavati rad Zračne luke Osijek.

14,3 milijuna eura

S novim terminalom i staklenom ovojnicom, s modernijim, udobnijim, bržim i komfornijim prostorom očekujemo i dolazak većeg broja putnika. Proširenje putničke zgrade sa 2.200 na 2.800 m² značajno će unaprijediti uslugu. Broj putnika u odnosu na 2021. godinu u Zračnoj luci se utrostručio. Situacija koja nas je dočekala kada sam postao gradonačelnik nije bila bajna - nismo imali nijedan međunarodni let, a od bivših uprava Zračne luke naslijedili smo i određena dugovanja koja smo tadašnji župan Anušić i ja podmirili. Nakon toga uveli smo međunarodne letove prema Münchenu i Londonu, a tu su i PSO letovi prema Dubrovniku, Rijeci, Splitu, Puli i Zadru. Zajedno sa Županijom i Vladom RH radit ćemo na novim letovima i nakon što se proširi terminal

Unatoč radovima, zračni promet nije zatvoren, nego se odvija tijekom cijele rekonstrukcije putničkog terminala, a od ponedjeljka imamo i zimski red letenja. Do sada su sve faze bile završene u roku i tim tempom nastavljamo dalje. Plan je da se tako radi do 28. ožujka, kada kreće ljetni red letenja, a samim time, nadam se, i prelazak u novi putnički terminal

Tekst i foto: OBŽ

Radovi nau punom su jeku. Počeli su u svibnju ove godine, a njihov završetak planiran je do početka proljeća, kada biu cijelosti dobilaali i. Projekt predstavlja ne samo tehničko i građevinsko ulaganje, već ikojim se osigurava dugoročnaza daljnji razvoj putničkog i cargo prometa. Zračna luka Osijek tako će dobiti veći, moderniji i funkcionalniji prostor, brži protok putnika, odvojene, bolji komfor, ali i jaču pregovaračku poziciju prema prijevoznicima.Kako bi se izravno uvjerili u tijek radova, Zračnu luku Osijek danas (29. listopada 2025. godine) posjetili su županica Osječko-baranjske županijei gradonačelnik Grada Osijekaa dočekali su ih direktor Zračne lukei nadzorni inženjer, direktor tvrtke Respect-ing d.o.o.– kazala je županica Nataša Tramišak.Naglasila je kako vjeruje da ćemo svi biti ponosni i na izgled ove međunarodne zračne luke te - što je najvažnije - na povećanje broja putnika i linija. –– dodala je županica te zaključila:Gradonačelnik Grada Osijeka Ivan Radić izrazio je zadovoljstvo što radovi na Zračnoj luci napreduju planiranom dinamikom. Podsjetio je kako vrijednost proširenja putničkog terminala iznosite da to ulaganje jako puno znači za grad. –– kazao je Radić.Direktor Zračne luke Osijek Tihomir Pejin istaknuo je kako je završena prva faza radova, koja se odnosila na vanjski dio, dok se u drugoj fazi obavljaju unutarnji radovi. –– zaključio je Pejin.