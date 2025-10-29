Osječki plivači osvojili Split!
29.10.2025. 12:47
Plivački klub Jadran organizirao je natjecanje Jadran Grand Prix, koji je dio HPS Grand Prix natjecanja koje se održalo 25. i 26. listopada 2025. na 25m zatvorenom bazenu ŠC Poljud u Splitu, a okupilo je oko 170 plivača iz 18 klubova Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Miting se održao u dva dana kroz četiri dijela, jutarnje kvalifikacije i popodnevna finala.
Za PK Osijek je uz vodstvo trenera Mateja Miličića i Ivana Koščevića nastupilo ukupno 13 predstavnika kuba koji su odradili odlično natjecanje te u Osijek donijeli mnoštvo medalja. Isplivane su i norme za nastup na državnom prvenstvu koje se u prosincu održava u Splitu.
Ostvareni su sljedeći rezultati:
Lucas Peterko (2005.):
50 prsno 31.86
100 mješovito 1:02.02
100 prsno 1:11.42 - kvalifikacije A finale (nije nastupio)
50 leđno 29.02- kvalifikacije A finale, finale 28.67
Luka Čarapović (2006.):
400 slobodno 4:05.52
100 mješovito 57.55 - kvalifikacije A finale, finale 56.03 1.mjesto apsolutno
200 slobodno 1:55.14
200 mješovito 2:13.68 - kvalifikacije A finale, finale 2:01.76 1.mjesto apsolutno
Toni Crnković (2006.):
100 slobodno 53.00
100 mješovito 1:00.65- kvalifikacije A finale, finale 59.29
50 leđno 26.88 - kvalifikacije A finale, finale 26.58 1.mjesto apsolutno
50 slobodno 24.28 - kvalifikacije A finale, finale 24.07
Roko Šabić (2007.):
50 prsno 30.91– kvalifikacije B finale, finale 30.59 2.mjesto juniori
400 slobodno 4:26.68
100 prsno 1:07.63 - kvalifikacije A finale, finale 1:06.84
200 mješovito 2:18.12- kvalifikacije B finale, finale 2:17.03
Ivor Gaće (2008.):
100 slobodno 51.49 – kvalifikacije A finale, finale 50.89 2.mjesto juniori
200 leptir 2:10.59- kvalifikacije A finale, finale, 2:05.24 1. mjesto apsolutno, 1.mjesto juniori
200 slobodno 1:54.56 – kvalifikacije A finale, finale 1:59.52 3.mjesto juniori
200 mješovito 2:14.62- kvalifikacije A finale, finale 2:10.52 2.mjesto juniori
Natko Vrbošić (2009.):
100 slobodno 58.21
100 mješovito 1:07.85 - kvalifikacije C finale, finale 1:06.92
100 leptir 1:12.23 - kvalifikacije C finale, finale 1:04.38
200 leđno 2:28.18 DQ
Nikša Galić (2010.):
400 slobodno 4:15.11 - 3.mjesto mlađi juniori
200 prsno 2:46.78– kvalifikacije A finale, finale 2:29.44 3.mjesto juniori, 2.mjesto mlađi juniori
50 leptir 26.89 - kvalifikacije A finale, finale 26.99 2.mjesto mlađi juniori
100 leptir 1:01.26 - kvalifikacije B finale, finale 59.47
200 leđno 2:29.60- kvalifikacije B finale, finale 2:14.28
Lovro Brođanac (2010.):
200 leptir 2:15.40- kvalifikacije A finale, finale 2:14.75 3.mjesto mlađi juniori
100 mješovito 1:04.54 - kvalifikacije C finale, finale 1:04.19
100 leptir 1:00.17 - kvalifikacije A finale, finale 59.96 3.mjesto mlađi juniori
200 mješovito 2:19.92- kvalifikacije B finale, finale 2:18.97
Stefan Tintor (2010.):
50 prsno 32.75 – kvalifikacije B finale, finale 32.86
100 mješovito 1:05.09- kvalifikacije C finale, finale 1:04.50
100 leptir 1:03.20- kvalifikacije B finale, finale 1:02.45
50 slobodno 26.00- kvalifikacije C finale, finale 26.01
Buga Vukić (2010.):
100 prsno 1:20.86 – kvalifikacije A finale, finale 1:13.75 2.mjesto apsolutno, 1mjesto juniorke i 1.mjesto mlađe juniorke
200 mješovito 2:46.64 – kvalifikacije B finale, finale 2:30.79
100 slobodno 1:00.55 – kvalifikacije B finale, finale 1:00.66
200 prsno 2:44.73 - 1.mjesto apsolutno, 1.mjesto juniorke, 1.mjesto mlađe juniorke
Ana Išasegi (2010.):
200 slobodno 2:26.55 – kvalifikacije C finale, finale 2:19.77
200 mješovito 2:49.47– kvalifikacije B finale, finale 2:44.77
100 slobodno 1:04.99– kvalifikacije C finale, finale 1:02.69
50 leptir 31.67 – kvalifikacije A finale, finale 30.94
Petra Kristek (2010.):
100 prsno 1:26.87– kvalifikacije B finale, finale 1:24.29
200 mješovito 2:53.64– kvalifikacije B finale, finale 2:44.69
50 prsno 39.96 – kvalifikacije A finale, finale 38.46 2.mjesto juniorke, 2.mjesto mlađe juniorke
100 mješovito 1:20.43 – kvalifikacije B finale, finale 1:14.58
Mia Sesar (2010.):
100 prsno 1:32.34 – kvalifikacije B finale, finale 1:26.20
50 slobodno 32.21
50 prsno 42.28 – kvalifikacije B finale, finale (nije nastupila)
100 mješovito 1:23.85– kvalifikacije B finale, finale 1:23.27
Tekst i foto: PK Osijek
Miting se održao u dva dana kroz četiri dijela, jutarnje kvalifikacije i popodnevna finala.
Za PK Osijek je uz vodstvo trenera Mateja Miličića i Ivana Koščevića nastupilo ukupno 13 predstavnika kuba koji su odradili odlično natjecanje te u Osijek donijeli mnoštvo medalja. Isplivane su i norme za nastup na državnom prvenstvu koje se u prosincu održava u Splitu.
Ostvareni su sljedeći rezultati:
Lucas Peterko (2005.):
50 prsno 31.86
100 mješovito 1:02.02
100 prsno 1:11.42 - kvalifikacije A finale (nije nastupio)
50 leđno 29.02- kvalifikacije A finale, finale 28.67
Luka Čarapović (2006.):
400 slobodno 4:05.52
100 mješovito 57.55 - kvalifikacije A finale, finale 56.03 1.mjesto apsolutno
200 slobodno 1:55.14
200 mješovito 2:13.68 - kvalifikacije A finale, finale 2:01.76 1.mjesto apsolutno
Toni Crnković (2006.):
100 slobodno 53.00
100 mješovito 1:00.65- kvalifikacije A finale, finale 59.29
50 leđno 26.88 - kvalifikacije A finale, finale 26.58 1.mjesto apsolutno
50 slobodno 24.28 - kvalifikacije A finale, finale 24.07
Roko Šabić (2007.):
50 prsno 30.91– kvalifikacije B finale, finale 30.59 2.mjesto juniori
400 slobodno 4:26.68
100 prsno 1:07.63 - kvalifikacije A finale, finale 1:06.84
200 mješovito 2:18.12- kvalifikacije B finale, finale 2:17.03
Ivor Gaće (2008.):
100 slobodno 51.49 – kvalifikacije A finale, finale 50.89 2.mjesto juniori
200 leptir 2:10.59- kvalifikacije A finale, finale, 2:05.24 1. mjesto apsolutno, 1.mjesto juniori
200 slobodno 1:54.56 – kvalifikacije A finale, finale 1:59.52 3.mjesto juniori
200 mješovito 2:14.62- kvalifikacije A finale, finale 2:10.52 2.mjesto juniori
Natko Vrbošić (2009.):
100 slobodno 58.21
100 mješovito 1:07.85 - kvalifikacije C finale, finale 1:06.92
100 leptir 1:12.23 - kvalifikacije C finale, finale 1:04.38
200 leđno 2:28.18 DQ
Nikša Galić (2010.):
400 slobodno 4:15.11 - 3.mjesto mlađi juniori
200 prsno 2:46.78– kvalifikacije A finale, finale 2:29.44 3.mjesto juniori, 2.mjesto mlađi juniori
50 leptir 26.89 - kvalifikacije A finale, finale 26.99 2.mjesto mlađi juniori
100 leptir 1:01.26 - kvalifikacije B finale, finale 59.47
200 leđno 2:29.60- kvalifikacije B finale, finale 2:14.28
Lovro Brođanac (2010.):
200 leptir 2:15.40- kvalifikacije A finale, finale 2:14.75 3.mjesto mlađi juniori
100 mješovito 1:04.54 - kvalifikacije C finale, finale 1:04.19
100 leptir 1:00.17 - kvalifikacije A finale, finale 59.96 3.mjesto mlađi juniori
200 mješovito 2:19.92- kvalifikacije B finale, finale 2:18.97
Stefan Tintor (2010.):
50 prsno 32.75 – kvalifikacije B finale, finale 32.86
100 mješovito 1:05.09- kvalifikacije C finale, finale 1:04.50
100 leptir 1:03.20- kvalifikacije B finale, finale 1:02.45
50 slobodno 26.00- kvalifikacije C finale, finale 26.01
Buga Vukić (2010.):
100 prsno 1:20.86 – kvalifikacije A finale, finale 1:13.75 2.mjesto apsolutno, 1mjesto juniorke i 1.mjesto mlađe juniorke
200 mješovito 2:46.64 – kvalifikacije B finale, finale 2:30.79
100 slobodno 1:00.55 – kvalifikacije B finale, finale 1:00.66
200 prsno 2:44.73 - 1.mjesto apsolutno, 1.mjesto juniorke, 1.mjesto mlađe juniorke
Ana Išasegi (2010.):
200 slobodno 2:26.55 – kvalifikacije C finale, finale 2:19.77
200 mješovito 2:49.47– kvalifikacije B finale, finale 2:44.77
100 slobodno 1:04.99– kvalifikacije C finale, finale 1:02.69
50 leptir 31.67 – kvalifikacije A finale, finale 30.94
Petra Kristek (2010.):
100 prsno 1:26.87– kvalifikacije B finale, finale 1:24.29
200 mješovito 2:53.64– kvalifikacije B finale, finale 2:44.69
50 prsno 39.96 – kvalifikacije A finale, finale 38.46 2.mjesto juniorke, 2.mjesto mlađe juniorke
100 mješovito 1:20.43 – kvalifikacije B finale, finale 1:14.58
Mia Sesar (2010.):
100 prsno 1:32.34 – kvalifikacije B finale, finale 1:26.20
50 slobodno 32.21
50 prsno 42.28 – kvalifikacije B finale, finale (nije nastupila)
100 mješovito 1:23.85– kvalifikacije B finale, finale 1:23.27
Tekst i foto: PK Osijek
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)