Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Sport
Plivački klub Jadran organizirao je natjecanje Jadran Grand Prix, koji je dio HPS Grand Prix natjecanja koje se održalo 25. i 26. listopada 2025. na 25m zatvorenom bazenu ŠC Poljud u Splitu, a okupilo je oko 170 plivača iz 18 klubova Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Miting se održao u dva dana kroz četiri dijela, jutarnje kvalifikacije i popodnevna finala.

Za PK Osijek je uz vodstvo trenera Mateja Miličića i Ivana Koščevića nastupilo ukupno 13 predstavnika kuba koji su odradili odlično natjecanje te u Osijek donijeli mnoštvo medalja. Isplivane su i norme za nastup na državnom prvenstvu koje se u prosincu održava u Splitu.

Ostvareni su sljedeći rezultati:
Lucas Peterko (2005.):
50 prsno 31.86
100 mješovito 1:02.02
100 prsno 1:11.42 - kvalifikacije A finale (nije nastupio)
50 leđno 29.02- kvalifikacije A finale, finale 28.67

Luka Čarapović (2006.):
400 slobodno 4:05.52
100 mješovito 57.55 - kvalifikacije A finale, finale 56.03 1.mjesto apsolutno
200 slobodno 1:55.14
200 mješovito 2:13.68 - kvalifikacije A finale, finale 2:01.76 1.mjesto apsolutno

Toni Crnković (2006.):
100 slobodno 53.00
100 mješovito 1:00.65- kvalifikacije A finale, finale 59.29
50 leđno 26.88 - kvalifikacije A finale, finale 26.58 1.mjesto apsolutno
50 slobodno 24.28 - kvalifikacije A finale, finale 24.07

Roko Šabić (2007.):
50 prsno 30.91– kvalifikacije B finale, finale 30.59 2.mjesto juniori
400 slobodno 4:26.68
100 prsno 1:07.63 - kvalifikacije A finale, finale 1:06.84
200 mješovito 2:18.12- kvalifikacije B finale, finale 2:17.03

Ivor Gaće (2008.):
100 slobodno 51.49 – kvalifikacije A finale, finale 50.89 2.mjesto juniori
200 leptir 2:10.59- kvalifikacije A finale, finale, 2:05.24 1. mjesto apsolutno, 1.mjesto juniori
200 slobodno 1:54.56 – kvalifikacije A finale, finale 1:59.52 3.mjesto juniori
200 mješovito 2:14.62- kvalifikacije A finale, finale 2:10.52 2.mjesto juniori

Natko Vrbošić (2009.):
100 slobodno 58.21
100 mješovito 1:07.85 - kvalifikacije C finale, finale 1:06.92
100 leptir 1:12.23 - kvalifikacije C finale, finale 1:04.38
200 leđno 2:28.18 DQ

Nikša Galić (2010.):
400 slobodno 4:15.11 - 3.mjesto mlađi juniori
200 prsno 2:46.78– kvalifikacije A finale, finale 2:29.44 3.mjesto juniori, 2.mjesto mlađi juniori
50 leptir 26.89 - kvalifikacije A finale, finale 26.99 2.mjesto mlađi juniori
100 leptir 1:01.26 - kvalifikacije B finale, finale 59.47
200 leđno 2:29.60- kvalifikacije B finale, finale 2:14.28

Lovro Brođanac (2010.):
200 leptir 2:15.40- kvalifikacije A finale, finale 2:14.75 3.mjesto mlađi juniori
100 mješovito 1:04.54 - kvalifikacije C finale, finale 1:04.19
100 leptir 1:00.17 - kvalifikacije A finale, finale 59.96 3.mjesto mlađi juniori
200 mješovito 2:19.92- kvalifikacije B finale, finale 2:18.97

Stefan Tintor (2010.):
50 prsno 32.75 – kvalifikacije B finale, finale 32.86
100 mješovito 1:05.09- kvalifikacije C finale, finale 1:04.50
100 leptir 1:03.20- kvalifikacije B finale, finale 1:02.45
50 slobodno 26.00- kvalifikacije C finale, finale 26.01

Buga Vukić (2010.):
100 prsno 1:20.86 – kvalifikacije A finale, finale 1:13.75 2.mjesto apsolutno, 1mjesto juniorke i 1.mjesto mlađe juniorke
200 mješovito 2:46.64 – kvalifikacije B finale, finale 2:30.79
100 slobodno 1:00.55 – kvalifikacije B finale, finale 1:00.66
200 prsno 2:44.73 - 1.mjesto apsolutno, 1.mjesto juniorke, 1.mjesto mlađe juniorke

Ana Išasegi (2010.):
200 slobodno 2:26.55 – kvalifikacije C finale, finale 2:19.77
200 mješovito 2:49.47– kvalifikacije B finale, finale 2:44.77
100 slobodno 1:04.99– kvalifikacije C finale, finale 1:02.69
50 leptir 31.67 – kvalifikacije A finale, finale 30.94

Petra Kristek (2010.):
100 prsno 1:26.87– kvalifikacije B finale, finale 1:24.29
200 mješovito 2:53.64– kvalifikacije B finale, finale 2:44.69
50 prsno 39.96 – kvalifikacije A finale, finale 38.46 2.mjesto juniorke, 2.mjesto mlađe juniorke
100 mješovito 1:20.43 – kvalifikacije B finale, finale 1:14.58

Mia Sesar (2010.):
100 prsno 1:32.34 – kvalifikacije B finale, finale 1:26.20
50 slobodno 32.21
50 prsno 42.28 – kvalifikacije B finale, finale (nije nastupila)
100 mješovito 1:23.85– kvalifikacije B finale, finale 1:23.27


Tekst i foto: PK Osijek


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Doberman PR...
Dostupni doberman sten...
Ponuda bankovnih k...
NA JEDNOM MJESTU PONUD...
rad na internet ch...
imate li iskustva sa c...
Mini Pudla. pre...
Na prodaju stenad mini...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:123

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa