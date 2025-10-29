Plivački klub Jadran

Tekst i foto: PK Osijek

organizirao je natjecanje, koji je diokoje se održalo 25. i 26. listopada 2025. na 25m zatvorenom bazenu ŠC Poljud u Splitu, a okupilo je okoiz 18 klubovaMiting se održao u dva dana kroz četiri dijela, jutarnje kvalifikacije i popodnevna finala.Zaje uz vodstvo treneranastupilo ukupnokuba koji su odradili odlično natjecanje te u Osijek donijeli. Isplivane su i norme za nastup na državnom prvenstvu koje se u prosincu održava u Splitu.50 prsno 31.86100 mješovito 1:02.02100 prsno 1:11.42 - kvalifikacije A finale (nije nastupio)50 leđno 29.02- kvalifikacije A finale, finale 28.67400 slobodno 4:05.52100 mješovito 57.55 - kvalifikacije A finale, finale 56.03 1.mjesto apsolutno200 slobodno 1:55.14200 mješovito 2:13.68 - kvalifikacije A finale, finale 2:01.76 1.mjesto apsolutno100 slobodno 53.00100 mješovito 1:00.65- kvalifikacije A finale, finale 59.2950 leđno 26.88 - kvalifikacije A finale, finale 26.58 1.mjesto apsolutno50 slobodno 24.28 - kvalifikacije A finale, finale 24.0750 prsno 30.91– kvalifikacije B finale, finale 30.59 2.mjesto juniori400 slobodno 4:26.68100 prsno 1:07.63 - kvalifikacije A finale, finale 1:06.84200 mješovito 2:18.12- kvalifikacije B finale, finale 2:17.03100 slobodno 51.49 – kvalifikacije A finale, finale 50.89 2.mjesto juniori200 leptir 2:10.59- kvalifikacije A finale, finale, 2:05.24 1. mjesto apsolutno, 1.mjesto juniori200 slobodno 1:54.56 – kvalifikacije A finale, finale 1:59.52 3.mjesto juniori200 mješovito 2:14.62- kvalifikacije A finale, finale 2:10.52 2.mjesto juniori100 slobodno 58.21100 mješovito 1:07.85 - kvalifikacije C finale, finale 1:06.92100 leptir 1:12.23 - kvalifikacije C finale, finale 1:04.38200 leđno 2:28.18 DQ400 slobodno 4:15.11 - 3.mjesto mlađi juniori200 prsno 2:46.78– kvalifikacije A finale, finale 2:29.44 3.mjesto juniori, 2.mjesto mlađi juniori50 leptir 26.89 - kvalifikacije A finale, finale 26.99 2.mjesto mlađi juniori100 leptir 1:01.26 - kvalifikacije B finale, finale 59.47200 leđno 2:29.60- kvalifikacije B finale, finale 2:14.28200 leptir 2:15.40- kvalifikacije A finale, finale 2:14.75 3.mjesto mlađi juniori100 mješovito 1:04.54 - kvalifikacije C finale, finale 1:04.19100 leptir 1:00.17 - kvalifikacije A finale, finale 59.96 3.mjesto mlađi juniori200 mješovito 2:19.92- kvalifikacije B finale, finale 2:18.9750 prsno 32.75 – kvalifikacije B finale, finale 32.86100 mješovito 1:05.09- kvalifikacije C finale, finale 1:04.50100 leptir 1:03.20- kvalifikacije B finale, finale 1:02.4550 slobodno 26.00- kvalifikacije C finale, finale 26.01100 prsno 1:20.86 – kvalifikacije A finale, finale 1:13.75 2.mjesto apsolutno, 1mjesto juniorke i 1.mjesto mlađe juniorke200 mješovito 2:46.64 – kvalifikacije B finale, finale 2:30.79100 slobodno 1:00.55 – kvalifikacije B finale, finale 1:00.66200 prsno 2:44.73 - 1.mjesto apsolutno, 1.mjesto juniorke, 1.mjesto mlađe juniorke200 slobodno 2:26.55 – kvalifikacije C finale, finale 2:19.77200 mješovito 2:49.47– kvalifikacije B finale, finale 2:44.77100 slobodno 1:04.99– kvalifikacije C finale, finale 1:02.6950 leptir 31.67 – kvalifikacije A finale, finale 30.94100 prsno 1:26.87– kvalifikacije B finale, finale 1:24.29200 mješovito 2:53.64– kvalifikacije B finale, finale 2:44.6950 prsno 39.96 – kvalifikacije A finale, finale 38.46 2.mjesto juniorke, 2.mjesto mlađe juniorke100 mješovito 1:20.43 – kvalifikacije B finale, finale 1:14.58100 prsno 1:32.34 – kvalifikacije B finale, finale 1:26.2050 slobodno 32.2150 prsno 42.28 – kvalifikacije B finale, finale (nije nastupila)100 mješovito 1:23.85– kvalifikacije B finale, finale 1:23.27