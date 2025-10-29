Doživite čaroliju ‘Orašara’ u Osijeku – prodaja ulaznica počinje u ponedjeljak!
29.10.2025. 11:11
Prodaja ulaznica za balet „Orašar“ u izvedbi ansambla HNK-a u Osijeku počinje u ponedjeljak, 3. studenoga!
Doživite bezvremensku bajku o Klari, Orašaru i Kralju Miševa, uz predivnu glazbu Čajkovskog i raskošnu scensku čaroliju o kojoj se priča godinama.
Ulaznice će se prodavati na blagajni HNK-a u Osijeku radnim danom od 9 do 13 sati, a subotom od 9 do 12 sati te sat vremena prije početka predstave.
Ulaznice nije moguće rezervirati!
Ne propustite – broj mjesta je ograničen!
Tijekom ove će sezone balet Orašar biti izveden 13 puta i to:
- 29. studenoga, te u prosincu - 1., 2., 3., 8., 9., 10., 12., 13., 15., 16., 20. i 21.
- u 19 sati počinju izvedbe: 29. 11. te 13., 20. i 21. 12.
- u 20 sati počinju izvedbe: 1., 2., 3., 8., 9., 10., 12. 15., 16. 12.
- kupovina ulaznica moguća je na blagajni HNK-a u Osijeku ili online
- za izvedbe baleta uz orkestar HNK-a u Osijeku uživo, cijene ulaznica su 30 €, 28 € i 25 € - ovisno o kategoriji mjesta;
- izvedbe baleta uz matricu bit će 29. studenoga, te 20. i 21. prosinca, po cijeni ulaznica od 25 €, 23 € i 20 € - ovisno o kategoriji mjesta.
Ulaznice će se prodavati na blagajni HNK-a u Osijeku radnim danom od 9 do 13 sati, a subotom od 9 do 12 sati i sat vremena prije početka predstave.
Ulaznice nije moguće rezervirati niti zamijeniti.
