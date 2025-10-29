Plesni studio Wings

International Dance Open

1500 plesača

3 zlata, 2 srebra i broncu

Laura Blašković

Jona Pišonić

Cijeli taj plesni događaj upotpunili smo i obilaskom predivnog Beča te završili adrenalinskim vožnjama u Prateru. U naš Osijek vratili smo se puni dojmova i predivnih uspomena

Hvala od srca našim donatorima Vrtni centar Jug i VID-EL j.d.o.o. , koji su prepoznali trud, energiju i ljubav koju ulažemo u ples! Vaša podrška nam daje krila da nastavimo sanjati, trenirati i predstavljati naš Osijek na međunarodnoj razini

Plesni studio Wings iz Osijeka

okuplja djecu i mlade

Foto: PS Wings

prošlog je vikenda sudjelovao na velikom međunarodnom plesnom natjecanjuu Beču.Prekoiz 17 zemalja, a Wingsice su u kategorijama Open, Lyrical i Show osvojile. U solo kids kategorijije osvojila 6. mjesto, a u solo youth kategorijitakođer 6. mjesto u konkurenciji s 13 izuzetnih plesačica., kažu iz studija Wings.upućuje poziv svim građanima, tvrtkama i institucijama da podrže rad studija i njegovu misiju promicanja plesne kulture te predstavljanja grada Osijeka i Osječko-baranjske županije na državnim i međunarodnim natjecanjima.Svaka donacija, bez obzira na iznos, izravno doprinosi omogućavanju sudjelovanja naših plesača na budućim natjecanjima, gdje s ponosom predstavljaju našu zajednicu, trud i kreativnost mladih ljudi.Plesni studio Wingskoji kroz ples razvijaju disciplinu, zajedništvo i ljubav prema umjetnosti. Vaša podrška pomaže da i dalje rastemo, plešemo i s ponosom nosimo ime Osijeka širom Hrvatske i Europe.Svi zainteresirani za donaciju ili suradnju mogu im se javiti putem e-mail adrese