Plesni studio Wings donio kući šest medalja s prestižnog natjecanja u Beču
29.10.2025. 12:12
Plesni studio Wings prošlog je vikenda sudjelovao na velikom međunarodnom plesnom natjecanju International Dance Open u Beču.
Preko 1500 plesača iz 17 zemalja, a Wingsice su u kategorijama Open, Lyrical i Show osvojile 3 zlata, 2 srebra i broncu. U solo kids kategoriji Laura Blašković je osvojila 6. mjesto, a u solo youth kategoriji Jona Pišonić također 6. mjesto u konkurenciji s 13 izuzetnih plesačica.
Cijeli taj plesni događaj upotpunili smo i obilaskom predivnog Beča te završili adrenalinskim vožnjama u Prateru. U naš Osijek vratili smo se puni dojmova i predivnih uspomena. Hvala od srca našim donatorima Vrtni centar Jug i VID-EL j.d.o.o. , koji su prepoznali trud, energiju i ljubav koju ulažemo u ples! Vaša podrška nam daje krila da nastavimo sanjati, trenirati i predstavljati naš Osijek na međunarodnoj razini, kažu iz studija Wings.
Plesni studio Wings iz Osijeka upućuje poziv svim građanima, tvrtkama i institucijama da podrže rad studija i njegovu misiju promicanja plesne kulture te predstavljanja grada Osijeka i Osječko-baranjske županije na državnim i međunarodnim natjecanjima.
Svaka donacija, bez obzira na iznos, izravno doprinosi omogućavanju sudjelovanja naših plesača na budućim natjecanjima, gdje s ponosom predstavljaju našu zajednicu, trud i kreativnost mladih ljudi.
Plesni studio Wings okuplja djecu i mlade koji kroz ples razvijaju disciplinu, zajedništvo i ljubav prema umjetnosti. Vaša podrška pomaže da i dalje rastemo, plešemo i s ponosom nosimo ime Osijeka širom Hrvatske i Europe.
Svi zainteresirani za donaciju ili suradnju mogu im se javiti putem e-mail adrese [email protected].
Foto: PS Wings
