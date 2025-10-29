Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Tijekom ovoga tjedna u četiri hrvatske bolnice – u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Zadru – provodi se primopredaja nove onkološke opreme vrijedne oko pola milijuna eura. Sredstva su osigurana iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), doznaje N1.

Prva primopredaja održana je u ponedjeljak u KBC-u Sestre milosrdnice u Zagrebu, u utorak je oprema stigla u KBC Osijek, a u srijedu u KBC Split i Opću bolnicu Zadar.

Riječ je o dijelu ulaganja od ukupno 85 milijuna eura u modernizaciju onkološke dijagnostike i liječenja, koje financiraju Vlada RH i Ministarstvo zdravstva putem NPOO-a. Nova oprema uključuje motorizirane sustave za kontrolu gibanja i uređaje za kontrolu kvalitete CT simulatora, čime se povećava preciznost, sigurnost i kvaliteta liječenja.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić istaknula je da ovakva ulaganja znatno jačaju kapacitete bolnica i predstavljaju “snažan dokaz napretka u onkološkoj skrbi”.

Do sada je u hrvatskim bolnicama instalirano 15 novih linearnih akceleratora, a do kraja godine bit će ih ukupno 21. Time će Hrvatska do 2025. premašiti europski prosjek broja linearnih akceleratora na milijun stanovnika.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




