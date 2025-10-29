Veliko ulaganje u zdravstvo: nova onkološka oprema za Zagreb, Osijek, Split i Zadar
29.10.2025. 11:01
Tijekom ovoga tjedna u četiri hrvatske bolnice – u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Zadru – provodi se primopredaja nove onkološke opreme vrijedne oko pola milijuna eura. Sredstva su osigurana iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), doznaje N1.
Prva primopredaja održana je u ponedjeljak u KBC-u Sestre milosrdnice u Zagrebu, u utorak je oprema stigla u KBC Osijek, a u srijedu u KBC Split i Opću bolnicu Zadar.
Riječ je o dijelu ulaganja od ukupno 85 milijuna eura u modernizaciju onkološke dijagnostike i liječenja, koje financiraju Vlada RH i Ministarstvo zdravstva putem NPOO-a. Nova oprema uključuje motorizirane sustave za kontrolu gibanja i uređaje za kontrolu kvalitete CT simulatora, čime se povećava preciznost, sigurnost i kvaliteta liječenja.
Ministrica zdravstva Irena Hrstić istaknula je da ovakva ulaganja znatno jačaju kapacitete bolnica i predstavljaju “snažan dokaz napretka u onkološkoj skrbi”.
Do sada je u hrvatskim bolnicama instalirano 15 novih linearnih akceleratora, a do kraja godine bit će ih ukupno 21. Time će Hrvatska do 2025. premašiti europski prosjek broja linearnih akceleratora na milijun stanovnika.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
