Vijesti::Communis
Bliži nam se vikend, u subotu, 1. studenoga je blagdan Svi sveti i taj dan je neradan dan, a u nastavku možete provjeriti koje će trgovine biti otvorene u nedjelju:

Konzum -
Subota, 1. studenoga - [ZATVORENO]
Nedjelja, 2. studenoga - Ulica 3.gardijske brigade Kune, Opatijska, Trg Ante Starčevića od 8:00 do 13:00 sati

Lidl -
Subota, 1. studenoga - [ZATVORENO]
Nedjelja, 2. studenoga - Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 8:00 do 21:00 sat

Plodine -
Subota, 1. studenoga - [ZATVORENO]
Nedjelja, 2. studenoga - Huttlerova, J. J. Strossmayerova od 7:00 do 22:00 sata

Studenac -
Subota, 1. studenoga - [ZATVORENO]
Nedjelja, 2. studenoga - Martina Divalta, Zrinjevac od 8:00 do 21:00 sat

Eurospin -
Subota, 1. studenoga - [ZATVORENO]
Nedjelja, 2. studenoga - od 7:00 do 20:00 sati

Kaufland -
Subota, 1. studenoga - [ZATVORENO]
Nedjelja, 2. studenoga - Svilajska ulica od 7:00 do 20:00 sati

Spar -
Subota, 1. studenoga - [ZATVORENO]
Nedjelja, 2. studenoga - Kneza Trpimira od 8:00 do 22:00 sata, Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 7:00 do 20:00 sati, Svilajska 31a od 9:00 do 21:00 sat, Strossmayerova od 7:00 do 21:00 sat

NTL -
Subota, 1. studenoga - [ZATVORENO]
Nedjelja, 2. studenoga - [ZATVORENO]

Portanova -
Subota, 1. studenoga - [ZATVORENO]
Nedjelja, 2. studenoga - od 9:00 do 21:00 sat

Mall Osijek -
Subota, 1. studenoga - [ZATVORENO]
Nedjelja, 2. studenoga - [ZATVORENO]

Emmezeta -
Subota, 1. studenoga - [ZATVORENO]
Nedjelja, 2. studenoga - [ZATVORENO]

Retail park Gacka -
Subota, 1. studenoga - [ZATVORENO]
Nedjelja, 2. studenoga - [ZATVORENO]

Pevex -
Subota, 1. studenoga - [ZATVORENO]
Nedjelja, 2. studenoga - [ZATVORENO]

Metro -
Subota, 1. studenoga - [ZATVORENO]
Nedjelja, 2. studenoga - [ZATVORENO]

Stop shop Osijek -
Subota, 1. studenoga - [ZATVORENO]
Nedjelja, 2. studenoga - [ZATVORENO]

Retail park Retfala Nova -
Subota, 1. studenoga - [ZATVORENO]
Nedjelja, 2. studenoga - [ZATVORENO]

Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




