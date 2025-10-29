Trgovine zatvorene na Svi svete, u nedjelju rade samo neke
29.10.2025. 10:36
Bliži nam se vikend, u subotu, 1. studenoga je blagdan Svi sveti i taj dan je neradan dan, a u nastavku možete provjeriti koje će trgovine biti otvorene u nedjelju:
Konzum -
Subota, 1. studenoga - [ZATVORENO]
Nedjelja, 2. studenoga - Ulica 3.gardijske brigade Kune, Opatijska, Trg Ante Starčevića od 8:00 do 13:00 sati
Lidl -
Subota, 1. studenoga - [ZATVORENO]
Nedjelja, 2. studenoga - Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 8:00 do 21:00 sat
Plodine -
Subota, 1. studenoga - [ZATVORENO]
Nedjelja, 2. studenoga - Huttlerova, J. J. Strossmayerova od 7:00 do 22:00 sata
Studenac -
Subota, 1. studenoga - [ZATVORENO]
Nedjelja, 2. studenoga - Martina Divalta, Zrinjevac od 8:00 do 21:00 sat
Eurospin -
Subota, 1. studenoga - [ZATVORENO]
Nedjelja, 2. studenoga - od 7:00 do 20:00 sati
Kaufland -
Subota, 1. studenoga - [ZATVORENO]
Nedjelja, 2. studenoga - Svilajska ulica od 7:00 do 20:00 sati
Spar -
Subota, 1. studenoga - [ZATVORENO]
Nedjelja, 2. studenoga - Kneza Trpimira od 8:00 do 22:00 sata, Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 7:00 do 20:00 sati, Svilajska 31a od 9:00 do 21:00 sat, Strossmayerova od 7:00 do 21:00 sat
NTL -
Subota, 1. studenoga - [ZATVORENO]
Nedjelja, 2. studenoga - [ZATVORENO]
Portanova -
Subota, 1. studenoga - [ZATVORENO]
Nedjelja, 2. studenoga - od 9:00 do 21:00 sat
Mall Osijek -
Subota, 1. studenoga - [ZATVORENO]
Nedjelja, 2. studenoga - [ZATVORENO]
Emmezeta -
Subota, 1. studenoga - [ZATVORENO]
Nedjelja, 2. studenoga - [ZATVORENO]
Retail park Gacka -
Subota, 1. studenoga - [ZATVORENO]
Nedjelja, 2. studenoga - [ZATVORENO]
Pevex -
Subota, 1. studenoga - [ZATVORENO]
Nedjelja, 2. studenoga - [ZATVORENO]
Metro -
Subota, 1. studenoga - [ZATVORENO]
Nedjelja, 2. studenoga - [ZATVORENO]
Stop shop Osijek -
Subota, 1. studenoga - [ZATVORENO]
Nedjelja, 2. studenoga - [ZATVORENO]
Retail park Retfala Nova -
Subota, 1. studenoga - [ZATVORENO]
Nedjelja, 2. studenoga - [ZATVORENO]
Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
