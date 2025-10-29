Provedbena uredba Komisije

U utorak, 28. listopada stupila je na snagu(EU) 2025/2189 kojom se mijenja(EU) 2023/594 o posebnim mjerama kontrole, izvijestili su izOvom Uredbomu Osječko-baranjskoj županiji proglašena jezbogafričke svinjske kuge u divljih svinja. Ostalo područje obuhvaćeno zonom ograničenja I i III nije se mijenjalo.Osim navedenog, Ministarstvo je na osnovu trenutne epidemiološke situacije po pitanju afričke svinjske kuge također ažuriralo područja obuhvaćena zonom zaštite i nadziranja unutar postojeće zone ograničenja III.Time su naseljana područjuna području gradate područje gradaiz zone zaštite prešla u zonuNaseljimana području grada Osijeka, naseljena području, naseljena područjuna područjusezona nadziranja.Do 27. listopada 2025. godine afrička svinjska kuga potvrđena je na ukupnona kojima se drže svinje te una području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.U Osječko-baranjskoj županiji bolest je u domaćih svinja potvrđena na ukupno, na području Općina Bilje, Čeminac, Donji Miholjac, Darda, Erdut, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi i gradu Osijeku te u. Posljednje izbijanje ASK u domaćih svinja zabilježeno je uu naselju Lug (20. listopada 2025.) te u divljih svinja u lovištu XIV/9 Podunavlje-Podravlje (27. listopada 2025.).Epidemiološka situacija na području Vukovarsko-srijemske županije je, ASK je tijekom 2025. godine potvrđena na ukupnona kojima se drže svinje na području Općina Gradište, Nijemci, Otok, Stari Jankovci, Štitar i Trpinja i uPosljednje izbijanje bolesti na području županije zabilježeno je 16. rujna 2025. u Općini Trpinja, naselju Vera.U zonama ograničenja provode se mjere propisane Naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (NN 128/25). Iz Ministarstva napominju da je u područjima obuhvaćenim zonom zaštite i nadziranjaklanje svinja na objektu za vlastite potrebe.