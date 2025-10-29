Nataša Tramišak

Osječko-baranjska županija i u narednom razdoblju nastavlja sa snažnom podrškom poduzetništvu i razvoju našeg gospodarstva, a – uz snažne gospodarstvenike i poduzetnike - na prvom nam je mjestu svakako praćenje novih trendova i edukacija. Upravo iz tog razloga potpisali smo dva važna sporazuma - s Hrvatskom udrugom poslodavaca i Ekonomskim fakultetom u Osijeku. Osječko-baranjska županija već više od 20 godina provodi Program usavršavanja menadžera PUMA, kroz koji je prošlo oko 6.500 naših poduzetnika. Te brojke govore u prilog tome da ovaj program trebamo nastaviti, osnažiti ga te pružiti priliku svim novim menadžerima koji će kroz ovaj program steći određene vještine i znanja koja će im pomoći u razvoju poslovanja. Osim toga, program provedbe i pisanja europskih projekata te sve informacije o aktualnim mogućnostima financiranja razvojnih projekata poduzetnici mogu dobiti na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i od Hrvatske udruge poslodavaca, što je važan korak u realizaciji brojnih novih kapitalnih investicija za naše poduzetnike. Naravno, nastavit ćemo i sa svim drugim mjerama. Osječko-baranjska županija ima oko 6.800 aktivnih poduzetnika koji su okosnica razvoja našeg gospodarstva, posluju stabilno i iz godine u godinu bilježe povećan rast prihoda, a mi ćemo im - i kroz sve ostale mjere koje imamo - dodatno pružiti ruku podrške da se nastavimo razvijati u tom smjeru

21 godinu sufinancira

Brojke su impresivne. Međutim, najimpresivnije je zadovoljstvo članova HUP-a na ovom području što mogu dolaziti na seminare s aktualnim temama. Slijedom toga, to za njih organiziramo i svaki je put sve veći interes naših članova. U odnosu na prošlu godinu organizirali smo dvadesetak seminara za više od 500 polaznika - naših članova. Uz edukacije podupiremo naše gospodarstvo da ide naprijed, a u tom kontekstu već treći put potpisujemo i tripartitni ugovor vezan uz pripremu EU projekata. To je zajednička ideja jer na tržištu nema edukacije koja je isključivo namijenjena poslodavcima, te je zato velik odaziv naših članova. Zato zahvaljujem Ekonomskom fakultetu što je osmislio program i Osječko-baranjskoj županiji koja zajedno s nama sufinancira ovaj program

Izuzetno nam je zadovoljstvo što nastavljamo dugogodišnju dobru suradnju s Osječko-baranjskom županijom i Hrvatskom udrugom poslodavaca. Zadovoljni smo što smo prepoznati kao pouzdan i kvalitetan partner u provedbi različitih aktivnosti. Danas smo potpisali tripartitni ugovor o provedbi projekta, odnosno edukacije za poduzetnike vezane uz provedbu EU projekata, što je treći takav ugovor, i zapravo smo izuzetno zadovoljni jer postajemo prepoznati kao partner našim dionicima. Pri tome mislimo ne samo na lokalnu vlast ili Hrvatsku udrugu poslodavaca, nego i na poslovnu zajednicu. Ekonomski fakultet u Osijeku ne bavi se samo obrazovanjem i znanstveno-istraživačkim radom, nego nam je interes svoje znanje prenijeti u zajednicu i biti akter koji doprinosi razvoju i rješavanju problema zajednice. Sigurni smo da će ova edukacija doprinijeti ostvarenju tog cilja

Županica Osječko-baranjske županijepotpisala je dva značajna ugovora. Jedan se odnosi na suradnju Županije su provedbi seminara „“, a drugi je Ugovor o sufinanciranju „“ Hrvatske udruge poslodavaca na području Osječko-baranjske županije. U ime Ekonomskog fakulteta ugovor je potpisala dekanica prof. dr. sc., a oba ugovora potpisao je, direktor Regionalnog ureda HUP-a u Osijeku.– izjavila je županica Nataša Tramišak nakon potpisivanja ugovora.Direktor osječkog HUP-a Ivan Sarić zahvalio je Županiji što većHUP-ov program PUMA. –– kazao je Sarić.– rekla je dekanica EFOS-a Sunčica Oberman Peterka.