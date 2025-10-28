Uoči blagdana: Groblja otvorena cijeli dan, javni prijevoz besplatan 1. studenoga
28.10.2025. 18:30
U povodu blagdana Svih svetih i Dušnog dana, sva će groblja biti otvorena za posjete građana od 0 do 24 sata, odnosno, 31. listopada te 1. i 2. studenoga. Upravne službe na grobljima radit će od 7 do 17 sati, a građani će ondje moći dobiti sve potrebne informacije.
Dežurni radnici tvrtke UKOP d.o.o. bit će na raspolaganju 31. listopada od 7 do 19 sati, 1. studenoga od 6 do 19 sati te 2. studenoga od 7 do 17 sati. Za sve hitne intervencije, primjedbe i pritužbe građanima je 24 sata dnevno dostupan besplatni telefon 0800 9992.
Na Centralnom groblju osigurano je 186 parkirališnih mjesta, no zbog očekivano velikog broja posjetitelja građani se pozivaju da koriste javni gradski prijevoz, koji će 1. studenoga biti besplatan. Raspored vožnje možete pročitati na našem portalu. Tog dana, kao i 31. listopada, bit će zabranjen ulaz vozilima u groblja osim za hitne službe.
Starijim osobama i osobama s invaliditetom, UKOP d.o.o. omogućit će besplatan prijevoz električnim vozilom unutar Centralnog groblja, 31. listopada i 1. studenoga od 9 sati. Zbog velike potražnje moguće je kraće čekanje.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
