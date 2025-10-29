Servisne informacije [29. listopada 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
29.10.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: U većini krajeva pretežno sunčano. Jutarnja temperatura do 5°C, a dnevna do 19°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 9:00 sati - Bosutska 42-68 par, 7-17 nep, 17/e-1, Bosutsko naselje 40-98 par, 39-97 nep, Plivska 2-58 par, 1-57 nep, Ramska 20-22 par, Vinkovačka cesta 68, 68/k, Vukanska 11
od 8:30 do 11:00 sati - Crkvena ulica 158-188 par, 83, 95/a, 115-117 nep, 117/a, 117/c, Mostarska 99-103 nep, Zeleno Polje 83
od8:30 do 13:30 sati - Matije Antuna Reljkovića 2-18 par, 18/a, 1-17 nep, 17/a, Trg Augusta Šenoe 1, Trg Franje Baruna Trenka 4, 3, Ulica kardinala Alojzija Stepinca 43, 43/a, 45, 45/a, 47, Zagrebačka 12-26 par, Adama Reisnera 24
Bez plina
G.Č. Gornji grad
od 11:00 do 15:00 sati - Dubrovačka ulica (kbr. 61-89/8-18/48a-62), Ilirska ulica, Lička ulica, Naselje Vladimira Nazora (kbr. 12-22), Podravska ulica, Poljski put I (kbr. 2-6), Ružina ulica (kbr. 57-151/50-148 ), Solarski trg, Splavarska ulica, Strma ulica, Ulica Andrije Hebranga (kbr. 1-105/2-108 ), Ulica Ante Paradžika, Ulica Antuna Gustava Matoša, Ulica Antuna Kanižlića (kbr. 1-31/2-48 ), Ulica Franje Antuna Blažića, Ulica Huge Conrada Hotzendorfa, Ulica Ivana Gundulića (kbr. 97b-141/174a-244), Ulica Izidora Kršnjavog (kbr. 40-54), Ulica J.J. Strossmayera (kbr. 43-141/42-128 ), Ulica Pampas, Ulica Pavla Pejačevića (kbr. 27a-43), Ulica Slaz, Ulica sv. Roka (kbr. 1-63/2-82), Vijenac Augusta Cesarca, Vijenac Josipa Kozarca, Vijenac Ljube Babića
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [28.10.-02.11.2025.] [program]
Kino:
- Kino Urania [23.-29.10.2025.] [program]
- CineStar Osijek [23.-29.10.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Kistom kroz san" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba radova od kolaža "S cvijećem kroz život" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba rukotvorina od drveta "Drvena bajka u knjižnici" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige "Odabrali knjižničari" [program, 2025.]
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
