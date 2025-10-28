Grad Osijek i GPP

Svi sveti

brži i jednostavniji pristup

Ivana Radića

bez naknade

Posebna regulacija javnog prijevoza

subotu, 1. studenoga,

Tramvajske linije (kombinirani tramvajsko-autobusni prijevoz):

Zeleno Polje - Višnjevac - Zeleno Polje

Bikara – Trg A. Starčevića - Bikara

nedjeljnom rasporedu

Autobusne linije:

Jug II – Bolnica – Jug II

Mio – Gajev trg – Centralno groblje – Mio

Mačkamama – Centralno groblje – Mačkamama

Jug II – Donjogradsko groblje - Bolnica - Jug II

228 – 308 i 213 – 004

besplatan prijevoz

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

spremni su za organizaciju javnog gradskog prijevoza uoči blagdana. Kako bi se svim građanima osiguraogrobljima na području grada Osijeka i prigradskih naselja, na inicijativu gradonačelnika, građanima će biti osiguran javni prijevozna svim linijama.bit će na snazi ukada će se uspostaviti izvanredne autobusne linije na kojima je Grad Osijek također omogućio besplatan prijevoz.Na blagdan Svih svetih, u subotu, 1. studenoga, na tramvajskoj liniji br. 1:i tramvajskoj liniji br. 2:promet će se odvijati premaAutobusni će promet 1. studenoga također biti organiziran prema rasporedu za nedjelju. Na linijibit će osiguran veći broj polazaka, a bit će uvedene i dvije izvanredne autobusne linije:- Mio – Gajev trg – Centralno groblje – Mio- Mačkamama – Centralno groblje – MačkamamaIzvanredna autobusna linija, bit će uspostavljena 1. studenoga od 07:00 do 18:00 sati. Prvi polazak sa stajališta Mio bit će u 7:00 sati i dalje svakih 60 min, a s Centralnog groblja u 07:30 sati i dalje svakih 60 min sve do 18:30.Izvanredna autobusna linija, bit će uspostavljena 1. studenoga od 06:55 do 18:40 sati. Prvi polazak s Mačkamame bit će u 06:55 sati, zatim u 7:10 i dalje svakih 20 min, do 18:30. Prvi polazak s Centralnog groblja bit će u 7:00 sati i dalje svakih 20 min, do 18:40.Autobusna linijabit će uspostavljena na način da će prvi polazak s Juga II biti u 06:30 sati i dalje svakih 30 min, do 18:30 sati. Prvi polazak s Donjogradskog groblja bit će u 06:45 i dalje svakih 30 min, do 18:45 sati.Informacije o stanju u prometu u vrijeme posebne prometne regulacije moći će se dobiti na telefonskom broju Prometnog ureda:, te na mrežnim stranicama GPP-a.Budući da je Grad Osijek u suradnji s GPP-om osigurao, pozivamo sve naše sugrađane da na počivališta svojih najmilijih dolaze organiziranim linijama javnog gradskog prijevoza.