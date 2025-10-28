Brže, lakše i besplatno do groblja – Grad Osijek organizirao poseban javni prijevoz za Svi svete
28.10.2025. 12:32
Grad Osijek i GPP spremni su za organizaciju javnog gradskog prijevoza uoči blagdana Svi sveti. Kako bi se svim građanima osigurao brži i jednostavniji pristup grobljima na području grada Osijeka i prigradskih naselja, na inicijativu gradonačelnika Ivana Radića, građanima će biti osiguran javni prijevoz bez naknade na svim linijama.
Posebna regulacija javnog prijevoza bit će na snazi u subotu, 1. studenoga, kada će se uspostaviti izvanredne autobusne linije na kojima je Grad Osijek također omogućio besplatan prijevoz.
Tramvajske linije (kombinirani tramvajsko-autobusni prijevoz):
Na blagdan Svih svetih, u subotu, 1. studenoga, na tramvajskoj liniji br. 1: Zeleno Polje - Višnjevac - Zeleno Polje i tramvajskoj liniji br. 2: Bikara – Trg A. Starčevića - Bikara promet će se odvijati prema nedjeljnom rasporedu.
Autobusne linije:
Autobusni će promet 1. studenoga također biti organiziran prema rasporedu za nedjelju. Na liniji Jug II – Bolnica – Jug II bit će osiguran veći broj polazaka, a bit će uvedene i dvije izvanredne autobusne linije:
- Mio – Gajev trg – Centralno groblje – Mio
- Mačkamama – Centralno groblje – Mačkamama
Izvanredna autobusna linija Mio – Gajev trg – Centralno groblje – Mio, bit će uspostavljena 1. studenoga od 07:00 do 18:00 sati. Prvi polazak sa stajališta Mio bit će u 7:00 sati i dalje svakih 60 min, a s Centralnog groblja u 07:30 sati i dalje svakih 60 min sve do 18:30.
Izvanredna autobusna linija Mačkamama – Centralno groblje – Mačkamama, bit će uspostavljena 1. studenoga od 06:55 do 18:40 sati. Prvi polazak s Mačkamame bit će u 06:55 sati, zatim u 7:10 i dalje svakih 20 min, do 18:30. Prvi polazak s Centralnog groblja bit će u 7:00 sati i dalje svakih 20 min, do 18:40.
Autobusna linija Jug II – Donjogradsko groblje - Bolnica - Jug II bit će uspostavljena na način da će prvi polazak s Juga II biti u 06:30 sati i dalje svakih 30 min, do 18:30 sati. Prvi polazak s Donjogradskog groblja bit će u 06:45 i dalje svakih 30 min, do 18:45 sati.
Informacije o stanju u prometu u vrijeme posebne prometne regulacije moći će se dobiti na telefonskom broju Prometnog ureda: 228 – 308 i 213 – 004, te na mrežnim stranicama GPP-a.
Budući da je Grad Osijek u suradnji s GPP-om osigurao besplatan prijevoz, pozivamo sve naše sugrađane da na počivališta svojih najmilijih dolaze organiziranim linijama javnog gradskog prijevoza.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
