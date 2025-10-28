Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Obrazovanje
Osječko-baranjska županija i u novoj školskoj i akademskoj godini nastavlja s dugogodišnjim programom stipendiranja učenika i studenata. Nakon zaključenja javnog poziva, u tijeku je zaprimanje i ocjenjivanje pristiglih prijava, odnosno utvrđivanje konačne liste ovogodišnjih stipendista. Međutim, osobita novost je da su značajno povećani mjesečni iznosi. U školskoj 2025./2026. godini učeničke stipendije povećane su s dosadašnjih 70,00 na 100,00 eura, dok su studentske stipendije porasle sa 160,00 na 200,00 eura mjesečno.

Program stipendiranja, koji Osječko-baranjska županija provodi od 2002. godine, usmjeren je na poticanje obrazovanja i izvrsnosti među mladima - od darovitih učenika i studenata, preko onih iz STEM područja i deficitarnih zanimanja, do onih slabijeg socijalnog statusa. Županijsku stipendiju i potporu od početka provedbe programa do danas ostvarilo je čak 3.344 učenika i studenata, dok je u njihovo obrazovanje i razvoj iz županijskog proračuna ukupno uloženo više od 4,1 milijuna eura. Stipendijski sustav Osječko-baranjske županije tako pokazuje kontinuitet, učinkovitost, kao i pravednost – svi postupci provedeni su u rokovima, s minimalnim brojem prigovora.

- Ulaganje u znanje temelj je svake uspješne zajednice. Povećanjem stipendija želimo dodatno podržati učenike i studente, potaknuti izvrsnost i stvoriti uvjete u kojima svaka mlada osoba u našoj županiji ima priliku rasti, učiti i ostvariti svoj potencijal – kaže županica Nataša Tramišak te naglašava kako ulaganje u mlade ostaje jedno od ključnih opredjeljenja županijske politike.

Naravno, uz stipendije, Osječko-baranjska županija i drugim mjerama i aktivnostima nastavlja ulagati u stvaranje poticajnog okruženja za mlade, jačanje sustava obrazovanja i razvoj ljudskih potencijala kao temelja budućeg gospodarskog i društvenog napretka.


Tekst i foto: OBŽ


Objavio: Redakcija 031




