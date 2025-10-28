Crni trend na cestama: Policija sutra kreće u veliku akciju nadzora!
28.10.2025. 11:29
Zbog povećanja prometnih nesreća sa smrtno stradalim osobama, a s ciljem smanjenja navedenog trenda, sutra od 10 do 16 sati na cijelom području PU osječko-baranjske provesti će se pojačane mjere usmjerene prioritetno na sankcioniranje: vožnje pod utjecajem alkohola/droga, nekorištenja sigurnosnog pojasa, korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, prolaska kroz crveno svjetlo, prekršaji motocikla, mopeda i osobnih prijevoznih sredstava, kao i ostali prekršaji.
Tijekom provođenja pojačanih mjera policijski službenici u utvrđivanju prometnih prekršaja koristiti će se svim raspoloživim uređajima: za nadzor brzine, alkometrima, testerima za droge, kao i bespilotnim letjelicama-dronovima.
Slijedom navedenog policija poziva sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa i pravila kako bi se zaustavio negativan trend stradavanja sudionika u prometu na cestama. Naime, prvenstveno svojim odgovornim ponašanjem, svi sudionici u prometu mogu sami najviše doprinijeti povećanju sigurnosti, odnosno smanjenju posljedica prometnih nesreća.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)