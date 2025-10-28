prometnih nesreća sa smrtno stradalim osobama,

od 10 do 16 sati

PU osječko-baranjske

pojačane mjere

za nadzor brzine, alkometrima, testerima za droge, kao i bespilotnim letjelicama-dronovima

pridržavaju prometnih propisa i pravila

zaustavio

Zbog povećanjaa s ciljem smanjenja navedenog trenda, sutrana cijelom područjuprovesti će seusmjerene prioritetno na sankcioniranje: vožnje pod utjecajem alkohola/droga, nekorištenja sigurnosnog pojasa, korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, prolaska kroz crveno svjetlo, prekršaji motocikla, mopeda i osobnih prijevoznih sredstava, kao i ostali prekršaji.Tijekom provođenja pojačanih mjera policijski službenici u utvrđivanju prometnih prekršaja koristiti će se svim raspoloživim uređajima:Slijedom navedenog policija poziva sve sudionike u prometu da sekako bi senegativan trend stradavanja sudionika u prometu na cestama. Naime, prvenstveno svojim odgovornim ponašanjem, svi sudionici u prometu mogu sami najviše doprinijeti povećanju sigurnosti, odnosno smanjenju posljedica prometnih nesreća.